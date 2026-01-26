‘Yes, sir’: Confirman a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido

Alejandro Gertz Manero debía concluir su cargo como fiscal de la República en 2028.

Alejandro Gertz Manero es embajador de México en Reino Unido: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el nombramiento de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Gertz Manero sustituirá a Josefa González Blanco, quien deja el cargo señalada de acoso laboral, después de una sorpresiva renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR) dos años antes de que venciera su cargo.

En su carta de renuncia enviada al Senado, Gertz Manero dijo que decidió renunciar a la FGR porque la presidenta Sheinbaum le extendió la invitación para ser embajador en “una nación amiga” que luego se supo era Reino Unido.

Así defendió Gertz Manero su nominación a la Embajada de México en Reino Unido

“Cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida me sometí al Senado”, dijo Gertz Manero en comparecencia ante la Segunda Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente la semana pasada.

El exfiscal de la República dijo que como embajador en Reino Unido creará un programa para que estudiantes mexicanos puedan estudiar en Oxford y Cambridge, dos de las universidades británicas de más renombre y antigüedad.

Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, descartó que el nombramiento de Gertz Manero sea un “exilio” y remarcó que su renuncia fue “un amigable acuerdo que él decidió, porque él entendía muy bien que los ciclos se concluyen y que hoy se inicia otro”.

Movimiento Ciudadano critica nombramiento de Gertz Manero

Durante la sesión, Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, remarcó que renuncia de Alejandro Gertz Manero no cumplió con los requisitos establecidos en la ley.

“La invitación para una embajada no constituye en sí misma una causa grave, como lo exige la ley para dimitir al cargo” de fiscal de la República, apuntó al anunciar la abstención de Movimiento Ciudadano en la votación.

Colosio Riojas también criticó que Alejandro Gertz Manero no proviene del Servicio Exterior Mexicano. “Un currículum amplio no garantiza las competencias para un puesto diplomático en uno de los momentos geopolíticos de más tensión en décadas”, subrayó.