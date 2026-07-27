Vulcan pierde la batalla legal contra México por cierre de Calica en Quintana Roo

México ganó la mayoría de las controversias presentadas por Calica en un arbitraje internacional.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) le dio la razón a México al emitir el fallo final del arbitraje internacional interpuesto por Calica, filial de Vulcan Materials Company, tras la clausura de sus operaciones y el veto a la extracción de piedra caliza en la costa de Quintana Roo por daños ecológicos.

El arbitraje fue realizado al amparo del T-MEC y la empresa reclamaba que, entre enero de 2018 y 2022, diversas autoridades federales y estatales adoptaron medidas que afectaron la operación de Vulcan en México.

“El fallo final del Tribunal Arbitral emitido el día de hoy desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa, salvo una medida relacionada con la clausura de un predio de CALICA, ocurrida en enero de 2018. Cabe señalar que esta medida representa menos del 1% del monto original reclamado”, explicó el Gobierno de México.

Tras dar a conocer el fallo, México refrendó su compromiso a favor de la inversión extranjera.

“El Gobierno de México analiza detalladamente la decisión del Tribunal Arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance. De igual manera, refrenda su compromiso a favor de la inversión extranjera que trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente”, explicó.

El gobierno añadió que defiende el respeto a las reglas y procedimientos contenidos en los tratados internacionales como elemento fundamental “para brindar la certidumbre jurídica que hace posible el desarrollo económico”.

-Información en desarrollo.