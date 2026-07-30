Capturan en CDMX al ‘Dientes de Oro’, operador del Tren de Aragua; extorsionaba a comerciantes

Yosthan Yuruvit Adonay Duarte Ruiz, alias Dientes de Oro, operador del Tren de Aragua, fue detenido en la Ciudad de México por extorsión y amenazas a mujeres.

El venezolano Yosthan Yuruvit Adonay Duarte Ruiz, alias ‘Dientes de Oro’, detenido el martes pasado en Ciudad de México, no solo era generador de violencia, sino también uno de los hombres que controlaba la prostitución en la capital para el cártel Tren de Aragua.

Audios y mensajes recuperados de su teléfono móvil, a los que El Financiero tuvo acceso, revelan la saña con que extorsionaba a comerciantes (mediante el método gota a gota), y sometía a mujeres para obligarlas a prostituirse en Sullivan, San Cosme y Tlalpan.

Este diario publicó ayer que el Tren de Aragua –designado en Estados Unidos como organización terrorista extranjera–, se asentó en la Ciudad de México en junio de 2024 y, aliado con La Unión Tepito, controla la trata de personas.

‘Dientes de Oro’ era uno de sus operadores y su detención ocurrió el martes pasado a las 15:32 horas.

El venezolano, de 36 años, fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Tren de Aragua controla la prostitución en CDMX

Los expedientes detallan el dominio de este grupo sobre la prostitución en la Ciudad de México, en calles como Sullivan, San Cosme y Tlalpan. Exponen también los nombres de sus líderes como Nelson Arturo Echezuria Alcántara o Leslie Valery Flores Arrieta, ya detenidos.

Los expedientes detallan también el modus operandi del grupo que suele trabajar con extranjeras, principalmente venezolanas, a las que trae a México con engaños de una vida mejor.

El Tren de Aragua en México cuenta con una estructura definida para evitar que las mujeres se rebelen. “Si alguna intenta escapar, no paga la cuota o habla con la policía, las matan como castigo”, dijo una mujer que logró huir.