Clima en Jalisco: Habrá cielo nublado y temperaturas templadas para este viernes 10 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este viernes 10 de julio pronostica cielos nublados y temperaturas templadas para Jalisco. Además, no se esperan lluvias para la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Esto, debido a una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, junto con canales de baja presión e ingreso de humedad.

Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

¿Qué temperaturas tendrá Jalisco este viernes?

En Guadalajara, la temperatura mínima será de 13.3°C y la máxima alcanzará los 29.0°C. Actualmente, la ciudad registra 19.5°C. Por su parte, Zapopan tendrá una mínima de 13.3°C y una máxima de 29.3°C, con 19.7°C como temperatura actual.

Tlaquepaque presentará valores similares, con una mínima de 13.3°C y una máxima de 29.0°C, marcando 19.4°C en este momento.

Tonalá, por otro lado, experimentará una mínima de 13.0°C y una máxima de 29.3°C, con 19.3°C actuales, siendo la ciudad con la mínima más baja de la zona.

Clima en Jalisco para el viernes 10 de julio. (Conagua).

¿Hay probabilidad de lluvia en Jalisco el viernes 10 de julio?

Para este viernes 10 de julio, el pronóstico general para Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá es de cielo nublado. A pesar de las circulaciones ciclónicas que afectan otras partes del país, no hay una probabilidad de lluvia significativa para la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La velocidad del viento será ligera en toda la región, manteniéndose alrededor de los 3 km/h. Las condiciones atmosféricas indicarán una jornada estable, sin alertas por clima extremo ni cambios drásticos en el tiempo. Se recomienda mantenerse informado a través de las fuentes oficiales del SMN.

¿Cuál es el pronóstico extendido del clima en Jalisco?

El pronóstico para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Viernes 10 de julio: Máxima de 29°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h.

Sábado 11 de julio: Máxima de 29°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Domingo 12 de julio: Máxima de 29°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Clima en Jalisco viernes 10 de julio. (Conagua).

La tendencia para el fin de semana en la Zona Metropolitana de Guadalajara muestra una notable estabilidad. Se esperan temperaturas máximas y mínimas consistentes, con cielos mayormente nublados y vientos suaves. Esto sugiere un clima ideal para actividades al aire libre con precauciones básicas.

Clima en Jalisco sábado 11 de julio. (Conagua).

¿Cómo prepararse para el clima de Jalisco?

Ante las temperaturas templadas y el cielo nublado, se recomienda usar ropa ligera y cómoda. Aunque no se esperan lluvias, es prudente llevar un paraguas o impermeable ligero si se planean actividades prolongadas al aire libre. La hidratación constante es clave, incluso con el clima fresco.

Para este viernes y el fin de semana, no se prevén impactos significativos en las actividades cotidianas o el transporte. Sin embargo, siempre es bueno verificar el estado del tráfico local. Las condiciones son favorables para disfrutar de los espacios públicos y paseos en la ciudad.

Fuente: CONAGUA.

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