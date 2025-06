Miedo y desempleo: el efecto en las remesas

Los números no mienten y ahí están los datos de la caída de remesas que recibe el país, y que los especialistas habían empezado a alertar que de darse ese efecto, los estados más dependientes de este ingreso tendrán que tener un Plan B y hasta un Plan C, ya que no sólo las familias están supeditadas a este ingreso, sino su economía también depende de ello.

Ahí, la Secretaría de Hacienda, con Edgar Amador al frente, y la misma Secretaría del Bienestar, que tiene como titular a Ariadna Montiel, tienen ya el trabajo de analizar el panorama de los estados y las familias que reciben estos ingresos, ya que la caída del 12.1 por ciento en abril, es un foco de atención para todos.

Se trata de la mayor disminución mensual desde septiembre de 2012, lo cual no presagia nada bueno, dada la coyuntura por la que atraviesa la relación bilateral, y en la que los envíos tendrían un costo extra, lo que abre la puerta a una mayor informalidad para que reciban su dinero en México.

Durante años, en el país se trabajó para informar sobre las múltiples opciones de envíos y los costos. En ese momento, la Condusef impulsó para que los migrantes conocieran las alternativas más económicas para enviar su dinero, lo que significó que las principales remesadoras como Western Unión y Money Gram redujeran sus precios de manera considerable, y también surgieran nuevos jugadores, hoy el panorama vuelve a ser sombrío.

La caída en el envío de remesas igual es temporal, luego de cuatro meses de mucha incertidumbre ante las declaraciones constantes del presidente Donald Trump, que ha generado miedo entre los que trabajan de manera ilegal, lo que ha hecho que muchos no salgan a realizar los envíos, o bien estén en procesos de ahorros forzados para enfrentar una crisis en caso de deportación.

Además, durante el primer trimestre de 2025 tuvo lugar una desaceleración laboral en sectores clave para este sector de la población como son la construcción, la agricultura y el área de servicios, provocando despidos masivos, menor número de horas trabajadas y saturación laboral, pero al final del lado mexicano se tienen que empezar a realizar proyecciones de cuánto tiempo más pudiera prolongarse este tema y el impacto en los estados y las familias.

En la Secretaría del Bienestar, otro apoyo gubernamental directo como fue con el Otis en Acapulco, o bien esquemas de trabajo, en la Secretaría de Hacienda, mecanismos de participaciones federales adicionales, porque es un hecho que durante los últimos años el país se volvió adicto a las remesas de las que dependen millones de familias en nuestro país para satisfacer sus necesidades básicas, ya sea total o parcialmente, particularmente en estados como en Chiapas, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca y Guerrero, por lo que urge que en todos los niveles empiecen a prepararse ante el posible temblor financiero que se avecina por los menores envíos de dinero.

El negocio del Mundial es para todos

El gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Clara Brugada, hace meses inició junto con el Congreso local los trabajos en diferentes frentes para estar listos para el Mundial de 2026 que tendrá por tercera vez como sede el Estadio Azteca, que recién, por cierto, hizo alianza con Banorte.

El hecho es que las inversiones están ya en marcha, por un lado se estiman seis mil millones de pesos para preparar la zona del Estadio Azteca, en donde se trabaja en temas de movilidad, seguridad y sustentabilidad, han explicado tanto diputados locales como el mismo gobierno de la ciudad, pero también instituciones privadas están involucradas en estos temas.

Anote que se tiene ya el Hub Azteca, que es un centro de capacitación empresarial gratuito impulsado por Impact Hub CDMX, en alianza con Promotora Social México, Fundación Coppel, Banamex y la Embajada de Estados Unidos en México, que trabajarán con más de 300 negocios locales en la zona sur de la capital mediante talleres prácticos en atención al cliente, herramientas digitales, medios de pago, marketing y vinculación con microcréditos.

Son tres frentes prioritarios: comenzar con una capacitación enfocada en el perfil del nuevo consumidor global; facilitar el acceso a tecnología y financiamiento para escalar los negocios locales; y al menos ese HUB busca escalar esta iniciativa hacia otras ciudades sede, como Guadalajara y Monterrey, para multiplicar su impacto.

A esto, hay que sumarle que otras empresas que son patrocinadoras del Mundial, como Visa, que en cada país trabajan con los negocios locales para digitalizarlos y acepten medios de pagos electrónicos, además de que el gobierno de la ciudad trabajará también en reforestar el área, por lo pronto, todo indica que se avanza cada vez en más frentes para el Mundial del próximo año.

El sargazo en camino a ser fertilizante

Las imágenes del sargazo ahogando las bellezas de todas las playas de Quintana Roo y afectando la economía de los distintos municipios se ven en todos lados, la lucha por parte de los gobiernos de los tres niveles, así como de la industria turística para impedir su llegada, y recolectarlo de manera rápida es titánica, pero el avance es poco.

Sin embargo, hay que poner atención a los trabajos que el Grupo Modelo tiene previsto realizar en el futuro inmediato con el sargazo; resulta que como parte de los trabajos del área de Sostenibilidad, que lleva Soqui Calderón, tienen en la mira revisar algunos de los proyectos que investigadores mexicanos realizan para convertir el sargazo en fertilizante, ya que se ha descubierto que tiene propiedades importantes.

Así es, si las pruebas que se realicen en el futuro son exitosas, tendría una buena utilidad en los campos mexicanos, donde se siembra la materia prima para la cerveza. Además, también ayudaría a muchos otros tipos de cultivo. Por el momento, es un proyecto a futuro, pero que podría tener un alto potencial y ahora sí decir, ‘del sargazo a tu cerveza’. Muy pronto tendremos más detalles.

México en la OIT

Quien por primera vez acudió de manera directa a la 113 Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra, Suiza fue la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México), comitiva que fue encabezada por Rosa Elena García Hidalgo, en representación del presidente de la Confederación, Octavio de la Torre de Stéffano, quienes enfocaron los temas y el diálogo con los asistentes al foro sobre el futuro del trabajo.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.