Kristi Noem cede: Agentes del ICE tendrán que llevar cámaras corporales en operativos en Minnesota

EU vivió protestas con la leyenda 'ICE OUT' tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses que se manifestaban en contra de las redadas migratorias.

“Todos los agentes” del ICE desplegados en Minneapolis usarán cámaras corporales tras la indignación nacional por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, anunció Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, este lunes 2 de febrero.

El acuerdo en la ciudad, que vivía protestas por el actuar de agentes de inmigración, podría facilitar la aprobación de un acuerdo para reabrir al Gobierno de EU.

“Con efecto inmediato, estamos implementando cámaras corporales para todos los agentes en servicio en Minneapolis”, declaró Noem en una publicación en X. “A medida que se disponga de fondos, el programa de cámaras corporales se ampliará a nivel nacional”, añadió.

Esta nueva directiva se produce después de que la Casa Blanca enviara a miles de agentes de inmigración a Minnesota en el marco de una operación federal contra inmigrantes indocumentados.

Esta operación ha resultado controvertida después de que los agentes dispararan y mataran a Renee Good y Alex Pretti, acciones que provocaron protestas en todo el país y perturbaron la vida cotidiana en Minneapolis.

Demócratas en el Congreso buscan ‘cortar’ recursos para redadas del ICE

Desde los tiroteos, se ha filmado a agentes del ICE en incidentes tensos con civiles y manifestantes. La omnipresencia de los teléfonos inteligentes con cámara ha facilitado que los transeúntes graben estas interacciones.

Tras los incidentes en Minnesota, los demócratas en el Congreso buscan medidas para limitar las acciones de las fuerzas de inmigración federales, lo que ha provocado un cierre parcial del gobierno estadounidense desde el sábado 31 de enero.

El presidente Donald Trump afirmó que la decisión de implementar cámaras corporales fue de Noem.

“Generalmente, son beneficiosas para las fuerzas del orden, porque la gente no puede mentir sobre lo que sucede”, detalló el presidente republicano“. En general, creo que son un 80 por ciento positivas para las fuerzas del orden. Pero si ella quiere hacerlo, estoy de acuerdo”.