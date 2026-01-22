Toma nota, México: Nueva York prohibirá que hoteles cobren ‘tarifas ocultas’ por Mundial 2026

La ciudad de Nueva York está prohibiendo las tarifas hoteleras ocultas como una forma de reducir los costos para los visitantes mientras la ciudad se prepara para una afluencia de turistas durante la Copa del Mundo 2026.

La nueva norma, adoptada por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, prohíbe a los hoteles cobrar cargos obligatorios por resort, destino o servicio a menos que estén claramente incluidos en el precio anunciado de la habitación. También exige a los hoteles informar por adelantado sobre las retenciones y depósitos en tarjetas de crédito, una disposición que, según las autoridades municipales, protegería a los viajeros cuyo crédito disponible puede verse drásticamente reducido durante una estancia.

“Bajo esta regla, si usted realiza el pago y de repente hay un cargo que no vio antes, eso es ilegal”, dijo Samuel AA Levine, comisionado de protección al consumidor y al trabajador, en una conferencia de prensa el miércoles.

Se espera que la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará este verano en distintas ciudades de Norteamérica, atraiga a más de 1.2 millones de visitantes a la región de Nueva York y Nueva Jersey, según un informe que analiza el impacto económico del torneo. Se prevé que el auge turístico aumente los precios de los hoteles en las ciudades anfitrionas un promedio del 300 por cientoz en torno a los partidos inaugurales, según informó el New York Times.

El alcalde Zohran Mamdani centró su campaña en una plataforma de asequibilidad, con el objetivo de reducir los costos adicionales que afectan a los consumidores y penalizan a los trabajadores del sector. A principios de este mes, las autoridades municipales acusaron a las empresas de reparto de comida de usar diseños de aplicaciones que reducían las propinas de los conductores en aproximadamente 550 millones de dólares y advirtieron a las plataformas de reparto que cumplieran con las normas de pago y transparencia.

La política de tarifas hoteleras se propuso inicialmente durante el mandato del exalcalde Eric Adams, pero se finalizó y entró en vigor esta semana. Otorga a la ciudad nueva autoridad para penalizar a los hoteles y plataformas de reserva que utilizan precios por goteo, en los que los cargos obligatorios aparecen solo en las últimas etapas del proceso de reserva.

El alcance de la norma se extiende mucho más allá de los hoteles ubicados físicamente en la ciudad de Nueva York. Bajo la nueva norma, cualquier hotel o sitio web de reservas que anuncie el precio de una habitación a los consumidores de la ciudad de Nueva York debe incluir todos los cargos obligatorios en el precio mostrado, incluso si el hotel se encuentra en otro lugar.

Por ejemplo, un hotel en California o en el extranjero que aparece en un sitio de reservas visto por neoyorquinos podría enfrentar sanciones si anuncia una tarifa por noche que excluye ciertos cargos.

La industria hotelera de Nueva York dijo que trabajaría con la ciudad para implementar los nuevos requisitos de transparencia.

“La industria hotelera apoya firmemente las normas para evitar cargos ocultos y proteger a nuestros clientes, y ha hablado abiertamente sobre este tema en el pasado”, dijo Vijay Dandapani, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de Nueva York.