Hospedaje: el reto mundialista de México para este 2026

México está a punto de vivir la exposición turística más importante de las últimas décadas con la realización del Mundial tripartito que compartirá con Estados Unidos y Canadá. La afluencia de viajeros internacionales, sumada a los movimientos internos de turistas nacionales, supondrá un reto en materia de hotelería particularmente en la CDMX, según expertos.

Si bien la capital del país cuenta con poco más de 42 mil habitaciones disponibles según los estándares de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), estos no serían suficientes para atender la demanda de hospedaje de los viajeros, por lo que las rentas de corta estancia a través de plataformas facilitarán el alojamiento de quienes viajen a la capital.

En la CDMX, hay alrededor de 26 mil espacios en renta en plataformas como Airbnb, que serán opción, junto con los hoteles tradicionales, de cara a la justa mundialista.

Sin embargo, la disponibilidad de los alojamientos tradicionales tendrán que ser complementados por la renta a corto plazo que aún está en duda debido a la regulación incierta que no ha sido aplicada.

“Existe una incertidumbre enorme porque la Ciudad de México en la administración saliente sacó una regulación con una serie de normativas restrictivas en torno a las viviendas turísticas y desde entonces hemos mantenido un diálogo muy cercano con el gobierno. Sin embargo, no hay certeza. O sea, no se conocen las conclusiones de esas mesas”, refirió en entrevista Sean Cázarez, presidente de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR).

La legislación vigente en la capital del país incluye restricciones como el límite máximo de 150 días de disponibilidad para la renta de espacios en rentas de corta estancia y la posibilidad de que solo se puedan rentar hasta tres propiedades por anfitrión.

Sin embargo, esta legislación no ha sido efectivamente aplicada por el gobierno de la Ciudad de México.

Además, aunque se anunció la creación de un Padrón de Anfitriones, el gobierno de la Ciudad de México no lo ha instrumentado, y Airbnb se encuentra amparada frente a la legislación.

En tanto, la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México (AHCDMX) confía en que la regulación se aplique antes de la justa deportiva, un elemento que, según los miembros, permitiría tener un ‘piso parejo’ frente a la regulación de la que carecen las plataformas de rentas cortas.

Fuera de lugar

Tarifas de hospedaje comienzan a subir en la CDMX

Las tarifas de alojamiento ya están comenzando a subir. Los hoteleros están buscando maximizar sus tarifas en un mes-junio- típicamente de baja demanda, pero que el Mundial avivará para generar el máximo rendimiento.

Los propios hoteleros de la Ciudad de México, agrupados en la Asociación de Hoteles de la capital, anticipan que las tarifas en los días de partido de la selección mexicana de futbol dispararán hasta 300 por ciento las tarifas y esto se ha comenzado a ver.

Según una búsqueda realizada por El Financiero, hoteles como el Holiday Inn & Suites Mexico Medica Sur tienen una tarifa de poco más del doble para los días de partido de México.

En ese sentido, las noches que tendrán partido en el Estadio Azteca, el costo de la habitación sencilla, para dos personas, asciende a 18 mil 749 pesos, mientras que el precio de una noche sin partido ronda los 8 mil pesos.

Se espera que los hoteles en el sur de la Ciudad de México tengan una oferta que ronde el 80 por ciento, según datos de la industria, con picos los días de partido, y tarifas que serán atípicas debido a la demanda.

No solo los hoteles tendrán aumento en las tarifas hoteleras. Los alojamientos colocados en las plataformas también lo harán.

“Desde luego que se trata de que haya una derrama y de que se capitalice y de que se recupere la enorme inversión que está teniendo el país”, remarcó Cázarez en entrevista.

Los precios de los alojamientos de corta estancia, promocionados a través de Airbnb, tienen una mayor variedad de precios: se pueden encontrar habitaciones para un par de personas desde 2 mil pesos con impuestos incluidos, hasta apartamentos por una semana que rondan los 96 mil pesos, esto en la primera semana de la justa mundialista.

En ese sentido, Airbnb, proyecta una derrama total de 560 millones de dólares relacionada con la afluencia turística generada por el Mundial de Futbol en México en los diferentes espacios ofertados en la plataforma, así como en los negocios alrededor en sectores como alimentación, transporte, transporte minorista, entre otros.

El evento deportivo, que se realizará el año siguiente, traerá al país casi 600 mil viajeros adicionales a los que recibe el país, según las previsiones de la empresa turística.

Eduardo Ríos, líder regional de operaciones y estrategia para Airbnb, indicó en un evento reciente que la derrama, así como la ocupación de espacios a través de la plataforma se repartirá no solo en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sino que se extenderá a otros destinos en el país.