Aeroméxico se convierte en ‘bicampeón mundial’ de puntualidad

Aeroméxico logró mejorar su desempeño de puntualidad al aumentar en poco más de 3 puntos porcentuales en el último año. [Fotografía. Shutterstock]

Por segundo año consecutivo, Aeroméxico logró ser la aerolínea global más puntual en el orbe, de acuerdo con un informe de Cirium, una empresa de data aeronáutica, que ofrece análisis y datos de aviación a nivel internacional.

De acuerdo con la recopilación de la consultora, una cooperación puntual se define como la llegada de una aeronave a la puerta de embarque dentro de los 14 minutos y 59 segundos de la hora de llegada programada.

En ese sentido, Aeroméxico logró realizar el 90.1 por ciento de todos sus vuelos en tiempo, por lo que mantuvo su liderazgo a nivel mundial como la empresa con mejor desempeño durante el año pasado.

Incluso, la aerolínea mexicana logró mejorar su desempeño de puntualidad al aumentar en poco más de 3 puntos porcentuales en el último año.

“Esta será la segunda vez que ganan. Y lo que estamos descubriendo es que, si analizamos el mundo, hay rincones en los que nunca habríamos pensado que tomaríamos en serio este tipo de información, y lo están haciendo. Nunca esperaríamos que Aeroméxico fuera uno de los ganadores globales, y sin embargo, lo son. Así que esta es una buena noticia”, refirió Mike Malik, director de Marketing de Cirium.

La difusión de horarios de operaciones, en conjunto con una visión amplia de las mismas por parte de un tercero, permite mejorar la experiencia del cliente. Cuando una aerolínea opera puntualmente, sus márgenes de rentabilidad suben, sus vuelos se realizan conforme a lo planeado, y no introducen fricciones que pueden aumentar costos.

En opinión de Malik, los resultados de vuelos operados en tiempo ofrecen una visión clara de qué tan bien una aerolínea está gestionando su operación a lo largo del tiempo y qué tan consistentemente cumple lo que ha prometido.

En el caso particular de Aeroméxico, el directivo de Cirium refirió que la operación sólida de la empresa mexicana es una de las bases que permitieron a la aerolínea repetir como la más puntual del mundo.

“Aeroméxico ha incorporado un número significativo de 737-9 MAX este año. Incluso con el aumento de flota, han estado registrando mejores números. Sin embargo, su volumen de pasajeros ha disminuido ligeramente. Por lo tanto, el volumen de vuelos también ha disminuido ligeramente. Eso puede haber explicado su capacidad para establecer un OTP más alto”, detalló el directivo en el marco de la presentación de los resultados.

La aerolínea, que volvió al mercado de valores en Nueva York y México este 2025, tiene una caída del 3.3 por ciento en el número de pasajeros movilizados a noviembre.

Pese a ello, la empresa también ha destacado su puntualidad como una de las mejoras constantes.

“Durante 2025, continuamos como la aerolínea global más puntual del mundo. Notablemente, los factores de ocupación en la segunda mitad del 2025 han revertido la tendencia de debilidad observada a principios de año. Esta inflexión refleja la recuperación en mercados clave, incluido EU. Estas tendencias refuerzan un escenario favorable para el termino del cuarto trimestre”, dijo Andrés Conesa, director general de Aeroméxico.

Cirium prevé que el performance a tiempo de Aeroméxico no cambie para este 2026, sin embargo, se espera que la flota de la aerolínea aumente y genere un equilibrio con respecto a este año.

Los líderes

AICM pierde su lugar entre los aeropuertos con mayor puntualidad

Las crisis de vuelos demorados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en el 2025 le pasaron factura al puerto aéreo de la capital que, pese a tener menos pasajeros y menos vuelos, no pudo mantenerse como una de las tres terminales con mayor puntualidad.

Mientras que el aeropuerto de Riad, en Arabia Saudita, mantuvo el primer sitio entre los aeropuertos globales más puntuales, el de Santiago, en Chile, desbancó al ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México.

En segunda posición, el aeropuerto de Honolulu, en Hawai, tuvo un mayor volumen de pasajeros, manteniendo su performance en tiempo, por lo que superó al aeropuerto de Lima, que detentaba el subliderato entre las terminales aéreas más puntuales del mundo.

El AICM registra, a noviembre, una caída de cerca del 2 por ciento en el número de pasajeros atendidos, con casi 800 mil menos con respecto al año previo.

Este año, y pese al aumento de una operación por hora en el límite de vuelos permitidos en el aún saturado AICM, se realizaron 9 mil 216 vuelos menos.

Se espera que, para el año siguiente, el ‘Benito Juárez’ aumente el volumen de pasajeros y de operaciones permitidas por hora.

Además, la operación a tiempo del AICM podría verse beneficiada si se aplica, efectivamente, el sistema de asignación de slots según los estándares internacionales.