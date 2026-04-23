¿Quién es Alexéi Mordáshov, el hombre más rico de Rusia que superó por primera vez los 30 mil mdd?

Alexéi Mordáshov se convirtió en el hombre más rico de Rusia.

El hombre más rico de Rusia, Alexéi Mordáshov, superó por primera vez los 30 mil millones de dólares de fortuna, según informó hoy la revista Forbes.

Mordáshov, mayor accionista del Severstal, la principal empresa minera y suderúrgica de este país, acumula unos 37.000 millones de dólares, señala la revista que publica anualmente la lista de millonarios de este país.

Según Forbes, el magnate, cuya fortuna era de 28.600 millones en 2025, se benefició en gran medida del alza del precio del oro en el mercado internacional.

Sin embargo, su empresa comunicó esta semana haber reducido su beneficio neto en el primer trimestre de este año 370 veces en comparación con los datos del año pasado, cayendo hasta los 766.000 dólares.

El segundo lugar lo ocupa Vladímir Potanin, presidente del consorcio Norilsk Nikel y de la eléctrica Interros, con 29.700 millones de dólares.

Pese a las sanciones de Estados Unidos, el principal accionista de la petrolera privada Lukoil, Vaguit Alekpérov, suma 29.500 millones de dólares.

En la lista de Forbes entran un total de 155 millonarios rusos, cuya fortuna ha pasado de 625.000 millones a 696.500 millones de dólares.

El pasado año el número de millonarios ascendió a 146 en este país, 21 más que el año anterior, que también fue récord.

Los medios informaron de que el presidente ruso, Vladímir Putin, pidió a los oligarcas que arrimaran el hombro y ayudaran a financiar la campaña militar en Ucrania, ahora que la economía se ha contraído, algo que el Kremlin negó.

Un empresario que se habría mostrado dispuesto a contribuir al esfuerzo militar es Suleimán Kerímov, quinto clasificado en la lista con 25.700 millones de dólares.

El Kremlin lanza campaña de detenciones contra el único partido opositor legal en Rusia

El Kremlin ha lanzado una campaña de detenciones contra el único partido opositor legal en Rusia, el liberal Yábloko, que no cuenta con escaños en la Duma o cámara de diputados, pero sí en las asambleas de algunas regiones importantes del país.

Yábloko, fundado en 1993, condenó desde un principio la campaña militar en Ucrania, al igual que hizo en su momento con las dos guerras de Chechenia, y piensa concurrir a las elecciones con el lema ‘Por la paz y la libertad’.

Este jueves ha sido detenido el jefe de dicha formación en la región siberiana de Irkutsk, Grigori Gribenko, tras el registro de su domicilio, según informó el partido en un comunicado.

El registro policial está vinculado supuestamente con el hallazgo de “sustancias estupefacientes”, por lo que el político fue trasladado a comisaría en compañía de su abogado.

Gribenko había denunciado presiones de las autoridades locales por intentar convocar en marzo en la ciudad un mitin en defensa de la red de mensajería Telegram, que Moscú quiere bloquear, aunque el acto nunca llegó a celebrarse.

Este martes también fue detenida Emilia Slabunova, popular diputada de Yábloko en la Duma de la región noroccidental de Carelia.

El motivo fue una foto publicada en 2020 con el fallecido líder opositor ruso, Alexéi Navalni, aunque después fue eliminada de sus cuentas en las redes sociales.