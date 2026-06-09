Revisión de tratado comercial: Alejandro Martínez Araiza destaca importancia de la IA y robótica

Alejandro Martínez destacó la importancia de las nuevas tecnologías en los centros de trabajo.

Se acerca la fecha para la primera reunión formal entre diplomáticos de Estados unidos y México para la revisión del T-MEC, y ante ello, el secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), Alejandro Martínez Araiza, reiteró la necesidad de incorporar un capítulo específico sobre adopción de nuevas tecnologías en los centros de trabajo, con énfasis en la Inteligencia Artificial (IA), la robótica y la automatización como ejes estratégicos del presente y futuro laboral.

Durante un encuentro en Washington D.C. la semana pasada con autoridades del comité de Ways and Means del Congreso de los Estados Unidos, el dirigente subrayó que la transformación digital ya no es una tendencia emergente, sino una realidad consolidada en múltiples industrias.

De acuerdo con estimaciones de organismos internacionales y expertos en el tema, como el Prof. Roman Yampolsky, hasta el 90 por ciento de los empleos en economías avanzadas podrían verse impactados o erradicados por la IA en la próxima década, lo que obliga a replantear marcos regulatorios que garanticen una transición justa para los trabajadores.

De ahí que, el líder sindical destacó que la revisión del T-MEC abre una ventana clave para actualizar los compromisos laborales entre México, Estados Unidos y Canadá, incorporando temas que ya figuran en la agenda pública, como el aumento salarial, los mecanismos de respuesta rápida laboral (MLRR) y, de manera creciente, la regulación del uso de tecnologías disruptivas.

En ese sentido, el secretario del SNAC ha señalado que la IA debería empezar a posicionarse como uno de los puntos centrales en la discusión trilateral, junto con derechos humanos y laborales.

Alejandro Martínez Araiza enfatizó que un capítulo dedicado a la IA permitiría establecer lineamientos claros sobre capacitación, reconversión laboral y protección de derechos frente a procesos automatizados.

“No se trata de frenar la innovación, sino de asegurar que su implementación sea responsable, con beneficios compartidos entre empresas y trabajadores”, acotó el dirigente.

Las propuestas

El líder sindical también propuso que dicho apartado en el llamado “T-MEC 2.0” contemple la obligación de las empresas de invertir en formación continua, así como mecanismos de evaluación del impacto tecnológico en el empleo.

Con respecto a eso último, según datos del Foro Económico Mundial, el 50 por ciento de los trabajadores a nivel global requerirá algún tipo de reentrenamiento hacia 2027 debido a la adopción de nuevas tecnologías, lo que refuerza la urgencia de políticas coordinadas a nivel regional, tal como lo plantea Alejandro Martínez Araiza.

Además, el planteamiento del SNAC también se alinea con discusiones recientes en México sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el fortalecimiento de derechos colectivos, temas que han cobrado relevancia en la antesala de la revisión del tratado.

Por esas razones, el líder sindical ha insistido en que la modernización del marco laboral no puede desvincularse del avance tecnológico.

Finalmente, el secretario general del SNAC reiteró que México tiene la oportunidad de posicionarse como un referente en regulación laboral innovadora dentro del T-MEC 2.0, siempre que se logre un equilibrio entre competitividad, derechos laborales y adopción tecnológica.

“La inclusión de la IA en el tratado no solo es pertinente, sino existencial para garantizar un desarrollo económico fuerte y sostenible en la región” concluyó Alejandro Martínez Araiza.