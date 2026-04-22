Scotiabank refuerza su propuesta de valor con un modelo de atención personalizada

En un entorno financiero donde la diferenciación ya no depende únicamente de los productos, sino de la experiencia del cliente, Scotiabank apuesta por fortalecer su propuesta de valor con un modelo de atención diseñado para ofrecer acompañamiento financiero personalizado, asesoría especializada y servicios diferenciados.

La iniciativa busca atender a un segmento de clientes que demanda soluciones financieras más sofisticadas, así como un servicio cercano y eficiente. Bajo este esquema, los usuarios cuentan con un Especialista Financiero, quien funge como punto de contacto directo para orientar decisiones patrimoniales, resolver dudas y acompañar la evolución de sus estrategias financieras.

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El esquema también incorpora canales exclusivos de atención, tanto en sucursales como en servicio telefónico. Los clientes pueden acceder a espacios dedicados dentro de las sucursales, donde reciben atención preferencial, mientras que la Línea Singular by Scotiabank ofrece menor tiempo de espera y resolución desde el primer contacto en sus llamadas telefónicas. Además, a través de la aplicación ScotiaMóvil, los usuarios tienen disponibles los datos de contacto de su Especialista y de la sucursal asignada.

Este enfoque busca simplificar la relación con la institución y brindar mayor claridad en cada interacción. La propuesta incluye además prioridad en aclaraciones, con tiempos de respuesta definidos, lo que refuerza la eficiencia y el seguimiento. Estas prestaciones también buscan ofrecer respaldo adicional en actividades cotidianas y viajes nacionales e internacionales.

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Con esta estrategia, la institución financiera busca posicionar un modelo de banca que combina asesoría experta, tecnología y atención prioritaria. El objetivo, señala el banco, es construir una relación más cercana con sus clientes y acompañarlos en el crecimiento de su patrimonio mediante soluciones que evolucionen junto con sus necesidades.

En un mercado cada vez más competitivo, estas iniciativas reflejan la tendencia del sector hacia esquemas de servicio personalizado, donde la experiencia del cliente se convierte en un factor clave para fortalecer la lealtad y generar valor a largo plazo

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