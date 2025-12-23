Wall Street asimila resultados del PIB en EU: ¿Cómo opera HOY 23 de diciembre?

A pesar de que la lectura del PIB en Estados Unidos resultó ser más sólida de lo anticipado, las apuestas entre los inversionistas siguen apuntando hacia que la Reserva Federal seguirá ajustando a la baja sus tipos de interés.

En este sentido, las ganancias son conducidas por el Dow Jones, con 0.18 por ciento, en los 48 mil 449.04 enteros, seguido por el Nasdaq con 0.12 por ciento más, en los 23 mil 458.62 puntos, y el S&P 500 con 0.07 por ciento más, ronda en las 6 mil 882.95 unidades.

De acuerdo con analistas de GBM, los mercados asimilan comentarios de Stephen Miran, miembro de la Reserva Federal, quien mantiene un tono favorable a recortes a la tasa de interés en 2026, contrastando con las visiones de otros miembros de la Fed.

Persiste también el optimismo ante una semana más corta por el feriado navideño, en donde mañana los mercados cerrarán temprano y se mantiene la expectativa de que se materialice un posible “rally de Santa Claus”.

Por su parte, del lado de Europa el CAC 40 de Francia cede 0.14 por ciento, en los 8 mil 108.79 enteros, mientras que los aumentos son de 0.28 por ciento para el FTSE 100 de Londres con 9 mil 893.12 puntos, seguido por el DAX en Alemania con 0.21 por ciento más, en las 24 mil 334.46 unidades, mientras que el IBEX 35 de España, que ronda en los 17 mil 194.50 puntos, sube 0.21 por ciento.

En nuestro país se observan aumentos de 0.54 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 65 mil 130.63 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 286.96 enteros, con 0.50 por ciento más.

Por su parte, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 57.92 dólares por barril, ya que pierde 0.16 por ciento, mientras que el Brent con 0.24 por ciento a la baja, cotiza en los 61.92 billetes verdes por unidad.