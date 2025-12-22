Wall Street es impulsado por sector tecnológico: ¿Cómo opera HOY?

Wall Street inician una semana que será corta, por las fiestas decembrinas, con movimientos al alza liderados por las acciones pertenecientes al sector tecnológico.

El Nasdaq reporta un avance de 0.57 por ciento, en los 23 mil 430.13 enteros, seguido por el S&P 500 que suma 0.38 por ciento, en los 6 mil 862.75 puntos, mientras que el Dow Jones registra un avance de 0.25 por ciento, en las 48 mil 260.63 unidades.

“A pesar de los episodios de volatilidad y las preocupaciones sobre la salud del comercio de inteligencia artificial, la tecnología ha llevado al mercado al alza este año, y probablemente será la diferencia entre un diciembre positivo y negativo para las acciones estadounidenses”, dijo a Bloomberg Chris Larkin de E*Trade en Morgan Stanley.

En contraste, las operaciones en Europa son negativas. El CAC 40 de Francia cae 0.55 por ciento, en los 8 mil 107.71 enteros, seguido por el FTSE 100 de Londres con 0.52 por ciento menos, en los 9 mil 847.17 puntos, el DAX en Alemania cede 0.33 por ciento, en las 24 mil 212.24 unidades, y el IBEX 35 de España con 0.20 por ciento a la baja, alcanza los 17 mil 132.30 enteros.

A nivel local los movimientos son dispares, pues, por un lado, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores suma 0.08 por ciento, en los 64 mil 18.20 puntos, mientras que por el otro, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.16 por ciento menos, ronda en los mil 264.60 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan aumentos de 2.23 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 57.75 dólares por barril, y el referencial Brent con 2.17 por ciento más, se sitúa en los 61.77 billetes verdes por unidad.