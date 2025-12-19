Wall Street arranca con ‘el pie derecho’ pese a pronóstico de alta volatilidad: ¿Cuánto gana HOY?

Los mercados inician una sesión en la que se espera una alta volatilidad, dado el vencimiento de una pila récord de opciones y futuros, operando con movimientos positivos.

El Nasdaq reporta un aumento de 1.12 por ciento, en los 23 mil 280.85 enteros; seguido por el S&P 500 con 0.82 por ciento más, en los 6 mil 833.56 puntos; mientras que el Dow Jones que sube 0.58 por ciento, ronda en las 48 mil 289.63 unidades.

“Para la jornada de hoy se anticipa que los principales catalizadores sigan siendo la reciente alza del Banco de Japón, que llevó su tasa de referencia al nivel más alto en casi tres décadas; la expectativa de un Fed más acomodaticio, respaldada por una inflación en Estados Unidos en mínimos de cuatro años y señales de enfriamiento laboral, el escenario ideal para futuros recortes; y el renovado optimismo del sector tecnológico, especialmente en inteligencia artificial, que ve en menores costos de financiamiento un impulso clave para sostener su ritmo de expansión”, destacan analistas de Grupo Financiero Bx+.

¿Cómo abrieron las bolsas de Europa y México?

Del lado de Europa las ganancias son de 0.21 por ciento para el IBEX 35 de España, en los 17 mil 218.24 enteros; el FTSE 100 de Londres aumenta 0.58 por ciento, con 9 mil 907.10 puntos; el DAX en Alemana gana 0.28 por ciento, hacia las 24 mil 268.65 unidades; mientras que el CAC 40 de Francia con 8 mil 158.98 puntos, suma 0.11 por ciento.

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con un aumento de 0.60 por ciento, colocándose en los 64 mil 408.25 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, el repunte es de 0.56 por ciento, al ubicarse en los mil 270.46 puntos.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones positivas de 0.75 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 56.57 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent sube 0.74 por ciento, en un nivel de 60.26 billetes verdes el barril.