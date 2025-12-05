Wall Street abre positivo en espera de los ‘siguientes pasos’ de la Fed: ¿Cómo cotiza HOY 5 de diciembre?

El mercado de renta variable estadounidense en Wall Street inicia la jornada de este viernes 5 de diciembre con movimientos positivos a medida que los inversionistas centran su atención en el reporte de inflación PCE, con la que seguirán especulando la próxima decisión de la Fed.

El Nasdaq arranca la sesión con un aumento de 0.43 por ciento, en los 23 mil 606.55 enteros, le sigue el S&P 500 con un incremento de 0.21 por ciento, en los 6 mil 871.21 enteros, mientras que el Dow Jones gana 0.18 por ciento, en las 47 mil 936.60 unidades.

De acuerdo con analistas de Grupo Financiero Banorte, los índices accionarios operan al alza, mientras los rendimientos de bonos gubernamentales son positivos, aguardando cifras de precios en Estados Unidos que ayudarán a definir acciones futuras del Fed, dando mayor sustento a la visión sobre la relajación de la política monetaria la próxima semana y hacia delante.

¿Cómo cotizan las Bolsas en México y Europa hoy 5 de diciembre?

Asimismo las ganancias predominan en Europa, empezando por el DAX en Alemania con 0.84 por ciento, en los 24 mil 95.51 enteros, le sigue el IBEX 35 de España con 0.05 por ciento, en las 16 mil 755.34 unidades, y el CAC 40 de Francia suma 0.02 por ciento, con 8 mil 123.43 puntos, mientras que el FTSE 100 de Londres con 0.19 por ciento menos, se coloca en los 9 mil 692.60 enteros.

A nivel local, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suma 0.07 por ciento, en los 63 mil 758.17 puntos, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.03 por ciento más, ronda en los mil 265.26 enteros.

Así cotizan los precios del petróleo hoy 5 de diciembre

Por su parte, los crudos marcadores presentan avances de 0.03 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 59.69 dólares por barril, y el referencial Brent, con 0.24 por ciento más, se sitúa en los 63.32 billetes verdes por unidad.