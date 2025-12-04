Peso se ‘sacude la pesadez’ y gana al dólar: ¿En cuánto está el tipo de cambio HOY?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados durante este jueves 4 de diciembre.

El peso mexicano ahora sí acumula ganancias ante el dólar y aprovecha el debilitamiento de la moneda de EU por las expectativas de que la Reserva Federal reducirá la tasa de interés la próxima semana.

“Hoy, el tipo de cambio se favoreció por la debilidad del dólar ante sus principales contrapartes, mientras los inversores continúan a la espera de los últimos datos económicos antes de la reunión de política monetaria de la Fed”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

Así está el tipo de cambio HOY 4 de diciembre

De acuerdo con Bloomberg, el tipo de cambio avanza 0.32 por ciento por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.22 unidades, 6 centavos menos con respecto al cierre del miércoles 4 de diciembre.

El índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados, cae 0.04 por ciento a las 98.81 unidades, mientras que el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cede 0.07 por ciento a los mil 212.11 puntos.

En los mercados de EU, la preocupación de los inversores por el frenesí en torno a la inteligencia artificial ha ido demasiado lejos, lo que provocó una fuerte inestabilidad el mes pasado.

Sin embargo, las sólidas perspectivas para el sector, junto con las expectativas de que la flexibilización de las políticas impulsará los beneficios empresariales, impulsaron las apuestas a nuevas ganancias.

¿En cuánto se cotiza el dólar en bancos este jueves?

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 18.69 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.67 unidades por billete verde, reportó el banco Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.08 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.72 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas se encuentran el rand sudafricano con 0.36 por ciento; el real brasileño con 0.33 por ciento; el yen japonés con 0.26 por ciento; la rupia india con 0.23 por ciento, y el ringgit de Malasia con 0.22 por ciento.