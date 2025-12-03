Ganancia marginal para el peso ante el dólar: ¿En cuánto está el tipo de cambio HOY?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados durante la sesión de este miércoles 3 de diciembre.

El peso mexicano opera con ganancias marginales frente al dólar al tiempo que las expectativas de que la Reserva Federal recortará sus tipos de interés la siguiente semana se siguen reforzando.

De acuerdo con los datos de Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en 18.26 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.11 por ciento en comparación con el cierre del martes 2 de diciembre.

“El peso mexicano avanza marginalmente y se posiciona en el lugar 15 dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

La apreciación del peso ante el dólar se debe al debilitamiento del dólar, mientras que los datos económicos de México impulsan una corrección más profunda, agregó.

El índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis divisas de economías desarrolladas, baja 0.35 por ciento a los 99.02 puntos, mientras que el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cede 0.30 por ciento en las mil 213.55 unidades.

¿En cuánto se cotiza el dólar en los bancos HOY?

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 18.77 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.68 unidades por billete verde, informó el banco Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del Mbono a 10 años, en México, se coloca en una tasa de 8.76 por ciento, mientras que, en Estados Unidos, el rendimiento del bono a 10 años alcanza un nivel de 4.06 por ciento.

Otras divisas que también se aprecian son el shekel israelí con 0.82 por ciento; la libra esterlina con 0.67 por ciento; la corona noruega con 0.56 por ciento; la corona sueca con 0.44 por ciento, y el dólar australiano con 0.43 por ciento.