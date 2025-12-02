Peso anda con ‘flojera’ en sesión con pocas incidencias: ¿En cuánto está el tipo de cambio?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados durante este martes 2 de diciembre.

El peso mexicano opera con pocos cambios ante el dólar este martes 2 de diciembre. De acuerdo con datos de Bloomberg, la moneda se aprecia apenas 0.01 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.30 unidades, un centavo menos en comparación con el cierre previo.

A pesar del moderado avance, el peso mexicano se ubica en el sexto lugar de las monedas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

“El tipo de cambio mantiene sesgo bajista, conforme el dólar se estabiliza previo a escuchar los datos de empleo estadounidense”, agregó.

¿En cuánto se cotiza el dólar en bancos este 2 de diciembre?

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 18.77 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.68 unidades por cada billete verde, informó el banco Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.10 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.72 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas están el yen japonés con 0.36 por ciento; la rupia india con 0.35 por ciento; el peso argentino con 0.32 por ciento; el zloty polaco con 0.17 por ciento y la corona noruega con 0.15 por ciento.

Bancos de EU, divididos por pronósticos sobre el dólar

Los estrategas de Citigroup (la aún dueña de Banamex) recomendaron a inversionistas operaciones que sirvan como amortiguador ante un posible repunte del dólar, en contraste con otros analistas de Wall Street que esperan una mayor debilidad de la moneda estadounidense.

Si bien los activos de países en desarrollo han tenido un año excepcional hasta ahora, los estrategas de Citi —incluido Luis Costa— sostienen que las tendencias que impulsaron la debilidad del dólar ya comenzaron a cambiar hacia mediados de 2025.

De acuerdo con Citi, la atención del mercado se ha desplazado hacia el boom de la inteligencia artificial y la falta de evidencia sólida sobre un colapso del comercio global tras los mayores aranceles impuestos por Estados Unidos.

La visión de Citi sobre el dólar contrasta con la de firmas como Morgan Stanley, Bank of America y Goldman Sachs que se preparan para una mayor debilidad del dólar. Estas instituciones han argumentado que los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal ejercerán presión a la baja sobre el dólar en 2026, lo cual sería positivo para los mercados emergentes como clase de activos.

Con información de Bloomberg y Valeria López