Peso arranca diciembre con ganancias ante el dólar: ¿En cuánto está el tipo de cambio HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este lunes 1 de diciembre.

El dólar retrocede ante el peso mexicano y monedas de mercados emergentes este lunes 1 de diciembre debido a que especialistas subieron a 90 por ciento la probabilidad de que la Reserva Federal recorte su tasa de interés en la última reunión de 2025.

“El peso mexicano inicia diciembre con estabilidad relativa, pero condicionado por la percepción de desaceleración económica interna y presiones inflacionarias que limitan el margen de acción del Banco de México”, indicó Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants.

Así está el tipo de cambio HOY 1 de diciembre

El peso mexicano se aprecia 0.22 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.25 unidades, 4 centavos menos con respecto al cierre del viernes 28 de diciembre.

Se prevé que el tipo de cambio oscile con cierto sesgo hacia la cautela, mientras los inversionistas evalúan la sostenibilidad del crecimiento y la capacidad de México para enfrentar los retos fiscales y de inflación en el corto plazo.

La semana pasada, el Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento para el PIB que pasó de 0.6 a 0.3 por ciento para 2025 debido a la contracción mayor de lo esperada en el tercer trimestre del año.

¿En cuánto se cotiza el dólar en bancos este lunes?

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 18.77 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.68 unidades por cada billete verde, informó el banco Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.08 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.69 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están el yen japonés con 0.83 por ciento; el florín húngaro con 0.62 por ciento; el zloty polaco con 0.55 por ciento; el franco suizo con 0.41 por ciento, y la corona sueca con 0.27 por ciento.