Dólar será volátil en 2026 por el T-MEC: Superaría los 20 pesos si EU amenaza con salirse del tratado

La volatilidad en el tipo de cambio será mayor durante 2026 comparada con la registrada este año, debido a la renegociación del T-MEC y podría tocar niveles de 19.80 pesos por dólar.

Pero si Estados Unidos amagara con una salida del T-MEC, la paridad superaría los 20 pesos por dólar, advirtió Janneth Quiroz, economista en jefe de Grupo Financiero Monex.

Aunque confió en que el tratado de libre comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será ratificado en el segundo semestre de 2026. También destacó que a pesar de la volatilidad las inversiones, seguirán llegando al país.

Los dueños del capital siguen apostando a que México profundizará la integración con los países de Norteamérica, por lo que ofrecerá ventajas reales en mediano y largo plazos.

Peso vs. el dólar: ¿En cuánto cerrará el tipo de cambio en 2025 y qué espera en 2026?

Sobre el tipo de cambio, especialistas prevén que concluya el tipo de cambio en 2025 en 18.70 pesos por dólar y en 19.30 al finalizar 2026.

“Confío en que el T-MEC será ratificado en el segundo semestre de 2026, aunque no descarto que el presidente norteamericano Donald Trump, establezca la obligatoriedad de que sea revisado anualmente en lugar de cada seis años”, expresó Quiroz Zamora.

Expuso que la política proteccionista de Trump generó una enorme incertidumbre en la inversión fija bruta dentro del país. “Creo que lo que está apoyando el crecimiento de 0.5 por ciento del PIB este año son las cadenas productivas que se han venido establecido desde 1990”, abundó.

Destacó que la tasa de interés del Banxico alcanzó el rango de neutralidad en noviembre de 2025. “Esperamos que la tasa de interés objetivo de Banxico disminuya hasta 7 por ciento para el cierre de este año y que baje a 6 por ciento en 2026, con dos recortes de tasa en el primer semestre de 2026, con ello el diferencial de tasas con la Reserva Federal se mantendrá en 300 puntos base”.

Acerca de la tasa de interés de la FED, destacó que prevén una pausa en la política monetaria en diciembre y otros dos recortes de 25 puntos base en 2026, para situarse en un rango entre 3.25 y 3.50 por ciento al concluir el año.

Esto mantendría presionado a la baja al dólar estadounidense. Detalló que el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos se mantendría en 3 por ciento.