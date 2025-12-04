Wall Street abre optimista por posible recorte en la tasa de la Fed: ¿Cómo opera HOY?

El optimismo al interior de Wall Street continúa siendo respaldado por la expectativa de que la Reserva Federal podría ajustar a la baja los tipos de interés la siguiente semana.

El Dow Jones abre con un alza de 0.20 por ciento, en los 47 mil 978.99 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.08 por ciento más, en las 6 mil 855.23 unidades, mientras que el Nasdaq sube 0.01 por ciento a 23 mil 457.14 puntos.

“Dada la alta expectativa entre los inversionistas a favor de un recorte de la Fed en su tasa de referencia hacia sus reuniones del 9 y 10 de diciembre, esperamos una jornada moderadamente a la alza. Los mercados se colocan a favor de la reducción con un 98% de probabilidad, guiados por la caída en las nóminas privadas no agrícolas de noviembre, reportada por ADP el día de ayer”, indican analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Del lado de Europa las ganancias son de 0.97 por ciento para el DAX en Alemania con 23 mil 913.01 enteros, seguido por el CAC 40 de Francia que aumenta 0.53 por ciento, en las 8 mil 130.67 unidades, el IBEX 35 de España gana 0.51 por ciento, con 16 mil 670.97 puntos y el FTSE 100 de Londres ronda en los 9 mil 707.83 puntos con 0.16 por ciento más.

En contraste, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, reporta un aumento de 0.12 por ciento, en los 63 mil 675.96 enteros, al igual que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores, el cual opera cerca de los mil 262.58 puntos, con 0.07 por ciento más.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo el precio del West Texas Intermediate (WTI) registra un alza de 0.10 por ciento, en los 59.01 dólares por barril, mientras que el referencial Brent con 0.06 por ciento más, cotiza alrededor de los 62.71 dólares por unidad.