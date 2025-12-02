Wall Street ‘respira’ tras toma de utilidades: ¿Cómo opera HOY?

Wall Street inician la jornada tomándose un respiro, luego de la toma de utilidades que se registró en la primera jornada de diciembre, mientras están a la espera de nuevos catalizadores económicos.

El Nasdaq lidera los avances con 0.74 por ciento, en los 23 mil 450.82 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.29 por ciento más, en las 6 mil 832.83 unidades, y el Dow Jones suma 0.06 por ciento con 47 mil 318.42 puntos.

“Hay una sensación de calma en los mercados hoy, con las criptomonedas encontrando algo de amor después de lo que han sido unas últimas dos semanas brutales. La ausencia de noticias importantes sin duda contribuyó a la calma en el mercado”, dijo a Bloomberg Fawad Razaqzada de Forex.com.

Las pizarras en Europa se muestran mixtas, por el lado de las bajas se ubica en CAC 40 de Francia con 0.11 por ciento, en los 8 mil 87.39 puntos, seguido por el FTSE 100 de Londres con 0.10 por ciento menos, en los 9 mil 691.10 enteros, mientras que los aumentos son de 0.56 por ciento para el IBEX 35 de España con 16 mil 477.60 puntos, seguido por el DAX en Alemania que sube 0.51 por ciento, hacia las 23 mil 711.83 unidades.

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con un aumento de 0.28 por ciento, colocándose en los 63 mil 728.57 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, el repunte es de 0.66 por ciento, al ubicarse en los mil 271.02 puntos.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones negativas de 1.50 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 58.42 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent baja 1.39 por ciento, en un nivel de 62.29 billetes verdes el barril.