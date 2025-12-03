Wall Street asimila datos de empleo en EU: Nasdaq y Dow Jones cotizan en ‘tono mixto’

Las negociaciones de renta variable al interior de Wall Street registran cambios mixtos al tiempo que los inversionistas asimilan las cifras de empleo en Estados Unidos reportadas por la encuesta ADP, las cuales siguen evidenciando un enfriamiento del mercado laboral.

Hasta el momento, el Nasdaq registra una caída de 0.29 por ciento, en los 23 mil 348.15 enteros, seguido por el S&P 500 con 0.14 por ciento, en las 6 mil 822.23 unidades, mientras que el Dow Jones con 0.22 por ciento más, ronda en los 47 mil 581.71 puntos.

“Anticipamos una jornada positiva, con los mercados financieros optimistas luego de que la debilidad del dato de nóminas ADP en EE.UU. sea considerado como otro incentivo para que el Fed recorte la tasa de interés en 25 pb en la reunión de la siguiente semana”, destacaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Así cotizan la BMV y otros mercados internacionales HOY

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con una caída de 0.31 por ciento, colocándose en los 63 mil 624.09 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, el retroceso es de 0.43 por ciento, al ubicarse en los mil 262.15 puntos.

Del lado de Europa el FTSE 100 de Londres baja 0.05 por ciento hacia las 8 mil 77.22 unidades, seguido por el DAX en Alemania que cede 0.03 por ciento, con 23 mil 707.97 enteros, mientras que las alzas son de 1.48 por ciento, para el IBEX 35 de España en los 16 mil 717.90 puntos, al igual que el CAC 40 de Francia que ronda en los 8 mil 78.22 enteros con 0.03 por ciento más.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones positivas de 1.01 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 59.22 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent sube 0.88 por ciento, en un nivel de 63.0 billetes verdes el barril.