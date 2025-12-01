Protestas no influyen: Pilotos extranjeros seguirán volando en México

Pilotos protestan por el permiso que se le concedió a la empresa Volaris para que pueda contratar pilotos extranjeros para vuelos nacionales. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Pese a las protestas de pilotos contra la autorización para que capitanes extranjeros comanden aeronaves mexicanas, el gobierno no revocará el permiso concedido a Volaris para que realice uso del esquema del arrendamiento húmedo que violaría la Constitución.

Sin embargo, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) se comprometió con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y con el Colegio de Pilotos para reforzar la ley para que no se permita más el arrendamiento húmedo con tripulaciones extranjeras en aviones con bandera mexicana.

“La AFAC nos informa que, a partir de este momento, van a estar volando tripulaciones extranjeras, es algo que vamos a seguir impugnando, pero van a estar en las tripulaciones mexicanas verificando a los extranjeros”, refirió el secretario general de ASPA, Jesús Ortiz.

¿Qué acuerdo se logró entre pilotos y la SICT?

Tras una reunión de casi tres horas en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Ortiz refirió que se ha firmado un acuerdo con dicha dependencia y la autoridad aeronáutica para comenzar a trabajar en modificaciones a la legislación para evitar que se vuelva a permitir el vuelo de extranjeros en aeronaves mexicanas.

Las mesas, a las que se ha comprometido la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), comenzarán el próximo lunes 8 de diciembre, con miras a fortalecer la Ley de Aviación Civil y los reglamentos en materia de arrendamiento húmedo.

¿Qué es el arrendamiento húmedo?

El arrendamiento húmedo es un modelo de renta de aeronaves que incluye a tripulantes; aunque este esquema está considerado en la legislación, la Constitución establece, en el artículo 32, que solo mexicanos por nacimiento pueden tripular una aeronave.

Pese al constante llamado del gremio a retirar los permisos a Volaris, que operará 43 días con pilotos extranjeros en algunas rutas en el país, esta autorización no será revocada.

Según el secretario general de ASPA, la autoridad pactó la revisión de la legislación para fortalecer la aviación civil.

“Tenemos que tener reuniones intersecretariales para meter los candados necesarios y que esto no vuelva a suceder”, agregó Ortiz.

En tanto, el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM), Ángel Domínguez, dijo que el mensaje es que hay que darle ‘dientes’ a la Constitución.

“A nuestro parecer, el artículo 32 es muy claro: los pilotos que vuelen en aeronaves mexicanas, tienen que ser mexicanos. Ahora, pareciera que hay que dejarlo más claro, hagámoslo. Es parte de la modificación”; remarcó Domínguez.

El presidente del CPAM aseguró que la autoridad aeronáutica se encuentra verificando las capacidades de los pilotos extranjeros que, a partir de hoy, comenzaron a comandar al menos 7 aeronaves de Volaris.