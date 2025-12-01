Pilotos exigen a gobierno que evite los vuelos con capitanes extranjeros en México

Jesús Ortiz Álvarez, secretario general del ASPA, y Ángel Domínguez Catzin, integrante del Colegio de Pilotos Aviadores de México, criticaron la decisión de Volaris de contratar capitanes extranjeros.

Pilotos mexicanos exigieron al gobierno el alto de las operaciones aéreas de pilotos extranjeros, que hoy comenzaron a ser quienes dirigen algunas de las aeronaves de Volaris.

Integrantes del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) y de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) protestaron esta mañana en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“Estamos para exigir lo que nuestras autoridades juraron proteger”, refirió Ángeles Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos.

La protesta de los capitanes tiene una razón: la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) autorizó a Volaris la entrada de aeronaves de Malta y Lituania, con sus respectivas tribulaciones para operar 7 aviones en rutas domésticas.

Mientras que los pilotos han argumentado reiteradamente que la autoridad está violando la Constitución, y la legislación en materia aérea, Volaris y la AFAC señalan que el permiso cumple con estándares internacionales.

ASPA teme que esta autorización pueda extenderse a otros momentos, en donde las aerolíneas mexicanas puedan usar capitanes extranjeros de forma reiterada y en detrimento de los puestos de trabajo.

¿Por qué Volaris contrató a pilotos extranjeros para operar en México?

Volaris ha señalado que la autorización para volar con pilotos extranjeros está motivada por la puesta en tierra de aeronaves y como compensación del fabricante de motores P&E.

Además, según la propia aerolínea, para los vuelos autorizados entre diciembre y la mitad de enero, no se afectarán las relaciones laborales con ningún capitán.

La medida tiene como objetivo evitar la cancelación de vuelos. Sin embargo, los pilotos apuntan que esta medida no es de emergencia, pues los itinerarios se planean con anterioridad.

“No vamos a claudicar. Están violentando a la propia Constitución”, agregó el secretario general de ASPA, Jesús Ortiz.

El esquema autorizado por la AFAC ya había sido utilizado por Viva Aerobus tras el inicio de la crisis de motores, que se espera se extienda un par de años más.