Nueva cara para los volados: Propone Claudia Sheinbaum cambios a las monedas de 10 y 20 pesos

Las monedas de 10 y de 20 pesos cambiarán su diseño, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para ello, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados anunció que recibió y turnó a la Comisión de Hacienda dos iniciativas de la presidenta de la República, las cuales reforman la Ley Monetaria sobre las características de diversas monedas de circulación nacional.

Para el caso de la moneda de 20 pesos se plantea una reforma el artículo segundo del diverso por el que se modifica el inciso b) del artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y se señalan las características de la moneda de veinte pesos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1992.

¿Qué características tendrá la nueva moneda de 20 pesos?

Su objeto -se indica- es modificar las características de la moneda de veinte pesos para establecer un diseño genérico, adicional a los diseños de esta denominación con los que se conmemoran eventos de transcendencia nacional, que cuente con características estandarizadas, sea de fácil identificación e incentive un mayor uso y circulación de esa moneda.

Expone que el diseño de la moneda estándar que se propone tendría como motivo principal el templo dedicado al dios serpiente Kukulkán, ubicado en la ciudad prehispánica de Chichén Itzá, Yucatán, la cual fue declarada patrimonio mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y uno de los centros más importantes de la civilización maya.

Se señala que el diseño representa un símbolo icónico de la riqueza cultural e histórica de México, reconocido a nivel mundial.

Se plantea que el símbolo “$20″ y el texto “VEINTE PESOS” sean de tamaño mayor al actual, con el fin de facilitar aún más la distinción de su valor nominal, principalmente para las personas con discapacidad visual y los y las adultas mayores. La moneda tendría forma dodecagonal y su canto sea estriado discontinuo.

¿Qué cambios se plantean para la moneda de 10 pesos?

Para la moneda de 10 pesos, otra iniciativa plantea modificar la Ley Monetaria y señala las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos, publicado el 22 de junio de 1992, en el Diario Oficial de la Federación, únicamente por lo que hace a la moneda de diez pesos.

Explica que la finalidad es adicionar la aleación de acero recubierto de níquel, entre aquellas que se pueden elegir para la composición metálica de la parte central de la moneda de diez pesos.

Lo anterior, con la finalidad de contar con materiales alternativos que permitan reducir el costo del proceso de producción de tal moneda, sin modificar su apariencia en cuanto al diseño de sus grabados, ni alterar sus propiedades de forma, tamaño y las características de su canto.

En este caso, se considera la posibilidad de que se presenten variaciones en el precio de los metales que se utilizan actualmente para su fabricación, o que se desarrollen nuevas técnicas de producción que favorezcan la acuñación en determinado metal.

La aleación opcional que se propone adicionar promovería la modernización de ese signo monetario metálico, al establecer la posibilidad de ofrecer a la población una moneda actualizada y eficiente, además de que podría mejorar la eficiencia en el uso de los recursos económicos destinados a la producción de dicha moneda.