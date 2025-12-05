Peso ‘arrasa’ con ganancias y el dólar se debilita: ¿En cuánto se vende HOY 5 de diciembre?

A medida que más del 80 por ciento de los participantes del mercado consideran que los costos de endeudamiento serán menores, la moneda de Estados Unidos se continúa debilitando, dando paso a que el peso mexicano solidifique sus ganancias.

Hasta el momento, los datos de Bloomberg reflejan que el tipo de cambio se ubica en los 18.1953 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 4.36 por ciento o 2.94 centavos, comparado con su último dato de cierre.

“La apreciación del peso mexicano ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de acuerdo con el índice ponderado, pues el mercado sigue especulando que la Reserva Federal recortará la tasa de interés el miércoles 10 de diciembre.

Además, el asesor económico de la Casa Blanca comentó que el impacto del cierre del gobierno sobre la economía será mayor a lo esperado anteriormente, por lo que es necesario que la Fed recorte la tasa de forma cautelosa”, indicó Gabriela Siller directora de análisis económico en Banco Base.

¿En cuánto se vende el dólar HOY 5 de diciembre?

En ventanillas bancarias, el dólar ya se vende en un precio de 18.65 pesos cada uno, de acuerdo con los datos reportados por Banamex.

Mientras tanto, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales, registra un descenso de 0.05 por ciento, en los 98.94 enteros. En tanto, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) baja 0.15 por ciento con mil 212.40 puntos.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.11 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.66 por ciento.

¿Cuáles son las divisas más apreciadas HOY 5 de diciembre?

Entre las divisas más apreciadas el dólar australiano con 0.48 por ciento, el rand sudafricano con 0.43 por ciento, el shekel israelí con 0.37 por ciento, el dólar neozelandés con 0.36 por ciento, el dólar canadiense con 0.36 por ciento y el florín húngaro con 0.27 por ciento.