Peso ‘no suelta’ las 17 unidades: ¿Cuánto gana frente al dólar HOY 22 de diciembre?

Así se cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este lunes 22 de diciembre.

El peso mexicano inició la sesión de este lunes 22 de diciembre buscando ampliar sus avances, en medio de un debilitamiento generalizado de la moneda norteamericana.

Hasta el momento, los datos reportados por Bloomberg indican que el tipo de cambio opera alrededor de los 17.9764 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.13 por ciento o 2.30 centavos respecto a sus movimientos del pasado viernes.

“A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano gana terreno y se posiciona en el 8° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar. Hoy, el tipo de cambio USD/MXN es impulsado a la baja por el retroceso del dólar y por los datos económicos locales”, apuntó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

¿En cuánto se vende el dólar HOY 22 de diciembre?

En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 18.46 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un descenso de 0.36 por ciento, en los 98.24 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) retrocede 0.38 por ciento hacia las mil 205.53 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.16 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.89 por ciento.

¿Cuáles son las divisas más apreciadas HOY 22 de diciembre?

Entre las divisas más apreciadas se encuentra el rublo ruso con 2.01 por ciento, el dólar neozelandés con 0.56 por ciento, el dólar australiano con 0.51 por ciento, el rand sudafricano con 0.47 por ciento, la libra esterlina con 0.41 por ciento y la corona danesa con 0.30 por ciento.