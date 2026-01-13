Wall Street abre con ‘el pie izquierdo’ por datos de inflación: ¿Cuánto pierde y cómo opera HOY?

Wall Street inicia en terreno de pérdidas, al tiempo que los inversionistas asimilan el reporte de inflación en el país estadounidense, correspondiente al mes de diciembre, y sus implicaciones en la política monetaria.

El Dow Jones conduce las bajas con 0.72 por ciento, en los 49 mil 223.98 enteros, seguido por el Nasdaq, que baja 0.46 por ciento, a 23 mil 628.50 puntos, mientras que el S&P 500, con 6 mil 960.35 unidades, cede 0.24 por ciento.

“Es poco probable que el dato del IPC de hoy, más débil de lo esperado, altere el cálculo de la Fed para la reunión de enero. Con el desempleo aún bajo, el crecimiento por encima de la tendencia, el estímulo fiscal compensando la inflación y manteniéndose por encima de la tendencia, el estímulo fiscal compensando la inflación y manteniéndose por encima del objetivo de la Fed puede mantener cómodamente los tipos de interés sin cambios este mes y probablemente durante las próximas reuniones”, dijo a Bloomberg Seema Shah, de Principal Asset Magement.

Del lado de Europa, el único avance es de 0.06 por ciento, para el DAX en Alemania, con 25 mil 417.66 enteros, en contraste, el FTSE 100 de Londres cae 0.40 por ciento, en los 10 mil 99.99 puntos, seguido por el CAC 40 de Francia, en las 8 mil 330.57 unidades, con 0.35 por ciento menos, y el DAX en Alemania con 0.01 por ciento a la baja, se coloca en los 25 mil 414.03 puntos.

En nuestro país se observan movimientos dispares, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 66 mil 770.67 unidades, sube 0.04 por ciento, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 318.66 enteros, con 0.01 por ciento menos.

Por su parte, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 61.14 dólares por barril, ya que gana 2.76 por ciento, mientras que el Brent, con 2.60 por ciento al alza, cotiza en los 65.54 billetes verdes por unidad.