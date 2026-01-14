Wall Street inicia con pérdidas por acciones del sector tecnológico: ¿Cómo opera HOY?

Las operaciones al interior de Wall Street iniciaron con movimientos negativos, impulsados por las acciones del sector tecnológico, a medida que los operadores asimilaron el reporte de ventas minoristas para el país estadounidense.

El Nasdaq lidera las pérdidas con 1.14 por ciento, en los 23 mil 438.03 enteros, seguido por el S&P 500, que cede 0.59 por ciento, con 6 mil 921.46 unidades, mientras que el Dow Jones, con 0.33 por ciento menos, ronda en los 49 mil 21.66 puntos.

“Es probable que estos datos no cambien nada para la Reserva Federal, que terminó recortando las tasas en diciembre, incluso sin conocerlos. Prevemos que la Fed mantendrá la política monetaria sin cambios durante los próximos seis meses y luego recortará las tasas una o dos veces en el segundo semestre de 2026”, dijo a Bloomberg Clark Bellin de Bellwether Wealth.

Del lado de Europa, la única baja es de 0.46 por ciento para el DAX en Alemania, que roda en los 25 mil 307.04 enteros, mientras que los aumentos son de 0.30 por ciento para el IBEX 35 de España, en los 17 mil 740.50 puntos, seguido por el FTSE 100 de Londres con 0.26 por ciento más, en los 10 mil 164.39 enteros, y el CAC 40 de Francia gana 0.03 por ciento, en las 8 mil 349.23 unidades.

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con un aumento de 0.03 por ciento, colocándose en los 66 mil 360.44 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, el aumento es de 0.11 por ciento, al ubicarse en los mil 312.59 puntos.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones positivas de 0.93 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 61.73 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent baja 1.05 por ciento, en un nivel de 66.15 billetes verdes el barril.