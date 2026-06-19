PAN y PRI ‘se ponen del lado’ de Donald Trump: ‘No se investiga ni se castigan a los narcopolíticos’

Las bancadas del PAN y PRI pidieron a sheinbaum no minimizar los dichos de Trump sobre que el crimen gobierna a México (Foto: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO)

Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados reclamaron a la presidenta Claudia Sheinbaum por minimizar las acusaciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y consideraron que es un “grave error”.

Expusieron que con el actual gobierno de Morena “no hay una estrategia efectiva de combate al crimen organizado ”, “se maquillan cifras” y “tampoco se investiga ni se castigan los vínculos de políticos con los cárteles”.

La diputada panista Genoveva Huerta dijo que “es doloroso e indignante escuchar al presidente de Estados Unidos decir, ante las potencias del G7, que México perdió el control del país, pero lo verdaderamente grave es que Sheinbaum minimice esta situación”.

El también panista Marcelo Torres Cofiño acusó que el gobierno se engaña solo, porque “manipula y maquilla las cifras de seguridad para presumir una disminución artificial en los homicidios dolosos; omite hablar del aumento de desapariciones y de otros delitos que terminan arrebatando la vida a miles de personas”.

PRI rechaza la internvención militar de EU

Mientras que el diputado del tricolor Rubén Moreira rechazó cualquier tipo de intervención extranjera en territorio nacional y aseveró que corresponde al Estado resolver los problemas de inseguridad que enfrenta México.

Trump insiste que a México lo gobierna el narco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que México es gobernado por cárteles de la droga, en su discurso desde la Cumbre del Grupo de los 7 (G7).

“México perdió el control del país, los cárteles gobiernan México, es triste”, apuntó desde Evián, Francia, y añadió que si bien la presidenta Claudia Sheinbaum es una buena persona, es una “mujer muy asustada”.

Trump ha insistido en varias declaraciones públicas sobre que los cárteles son los que gobiernan a México, en eventos en la Casa Blanca y otros sitios. Asimismo, el gobierno estadounidense ha presionado a México y ha lanzado exhortos para solicitar que se dé “un paso adelante” contra los grupos criminales, para que EU “no tenga que intervenir”.