La sombra de El Toro

No se registró como “coordinador estatal” o candidato, pero El Toro Félix Salgado Macedonio hará campaña, recorrerá el estado, hará “asambleas informativas”, supuestamente en defensa de la ‘4T’. ¿Quién de los o las que pudieran quedar de candidato o candidata le podrá hacer sombra? La sombra será la del senador. ¿Qué no? Y más si su discurso es: “Yo soy de Morena, estoy con Morena, quiero mucho a Morena, amo a Morena, aquí estoy y no me muevo de Morena”. Así fue su advertencia este fin de semana. ¿Hará algo la dirigencia del partido?

Se le junta la chamba al TEPJF

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá días complicados, pues deberá analizar la impugnación que presentará Que Siga la Democracia contra la negativa del INE de otorgarle su registro como partido político nacional, así como el recurso que presentará Somos México contra la orden del INE de cambiar su nombre, emblema y colores. Cualquier decisión que tome la máxima instancia en materia electoral seguro no dejará contentos a todos.

Clamor infantil por seguridad

En el parlamento infantil organizado por la Cámara de Diputados, una voz se hizo escuchar. Estefanía, una niña de Culiacán, señaló los estragos que la violencia ha causado en la vida de las infancias. La menor denunció que en Sinaloa “la violencia se ha convertido en un monstruo que nos acecha cada día” y que “el temor al fuego cruzado nos ha arrebatado en varias ocasiones la oportunidad de asistir a la escuela”. El clamor de la pequeña sinaloense se da en el marco de la sucesión en la gubernatura, donde al parecer Morena está más empeñado en retener el estado que en solucionar problemas denunciados.

Samuel no da paso sin huarache

El que ya no halla qué hacer para distraer a la opinión pública de los escándalos de presuntos desvíos y de su proceso con miras al desafuero es Samuel García, gobernador de Nuevo León. Primero, con el pretexto del juego de la naranja mecánica, el góber recibió en la aduana Colombia-Laredo al Orange Bus, que transporta a los aficionados neerlandeses, y organizó una sorpresa para el conductor, en el día de su cumpleaños: un pastel naranja alusivo a MC… no, perdón, a Países Bajos, con todo y mariachi. Luego, anunció cerveza gratis para los aficionados antes y durante el encuentro entre Marruecos y Países Bajos. Y para rematar, presumió la visita del pato Merlín a la entidad. A ver cuánto le dura su “party”.

El PAN ante el escándalo del ex de Pemex

Mientras en Morena y en el gobierno de la ‘4T’ se deslindan del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, por golpeador de mujeres, en el PAN buscan quedar bien y acomodarse mediáticamente en el caso. Ya hasta le ofrecieron a la esposa del exfuncionario, María Felicia Jiménez, asesoría legal gratuita. Aunque las dirigentes nacionales morenistas, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, demandaron castigo ejemplar al esposo violentador, el vicecoordinador panista en San Lázaro, Federico Döring, criticó que el gobierno miente al afirmar que, cuando sucedieron los hechos en el matrimonio en conflicto, el funcionario ya no trabajaba en el gobierno.

Freno a vivales

La embajada de Venezuela aclaró que no está en coordinación con ninguna organización civil para canalizar ayuda humanitaria a los damnificados por los sismos de la semana pasada, sino que está recibiendo el apoyo directamente en su domicilio, Schiller 326. Ya saben, por aquello de que no faltan los inoportunos que buscan aprovecharse de la situación.