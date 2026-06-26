El humor social cambió radicalmente… para bien

Hace apenas un par de semanas, la capital de la República estaba inundada por movilizaciones y reclamos. La agenda pública discutía si iba a poder realizarse el Mundial. Hoy parece que esas consideraciones fueron de hace muchos meses, pues lo que prevalece es el ambiente festivo y celebratorio en casi todos los ámbitos. Puede que los problemas allí sigan y reaparezcan dentro de pocas semanas, pero la necesidad de tener noticias positivas y celebrarlas es hoy quizás más visible que nunca antes. Por ahora, el humor social cambió radicalmente de signo. Y hoy lo que platicamos es hasta dónde llegará la selección.

El Toro quiere chamaquear

No cabe duda que tiene “maña” y Félix Salgado Macedonio quiere chamaquear a Citlalli Hernández, secretaria de Elecciones de Morena, deslizaron ayer legisladores guindas. El senador guerrerense argumenta que quiere que lo registren como “coordinador de la defensa de la cuarta transformación” en Guerrero, y asegura que no buscará la candidatura al gobierno del estado, hoy en manos de su hija Evelyn. “No se lo cree ni su familia”, bromearon morenistas. Por lo pronto, Citlalli le negó sus intenciones, porque “no puede haber una coordinación estatal de defensa de la transformación que sea familiar de alguien que esté gobernando esa entidad”. “Nada de amiguismo, nepotismo, dedazos ni cuotas o cuates”. ¿Así o más claro para El Toro?

La ‘4T’, ¿en ruta a la decepción?

Muy claro fue ayer el diputado de Morena Ricardo Monreal, al advertir al movimiento de la llamada ‘cuarta transformación’ que, si no logra la unidad y acuerdos internos, todo puede terminar en una “decepción”. No es que sea ave de mal agüero, pero justo en medio de la selección de sus candidaturas rumbo a 2027, les recomendó que “hoy tenemos que actuar con mucho cuidado, porque en el pasado grandes movimiento se convirtieron, lamentablemente, en decepción”. ¡Aguas, Guerrero, Michoacán, SLP…!

Presidente de la SCJN revisará reforma ‘anti-Grecia’

El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, se comprometió a “meterse de fondo” a revisar la reforma electoral de Michoacán que impide que candidatos independientes se organicen bajo un mismo símbolo, color o emblema. Así lo afirmó la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, tras salir de la sede del máximo tribunal, donde presentó un recurso para acompañar la impugnación que presentó MC contra la reforma. La actitud del togado para recibir a la alcaldesa y garantizar que se revisará la controvertida reforma da una esperanza al Movimiento del Sombrero.

Kershenobich desmiente a diputados del PAN

Tanto trabajo que les cuesta que sean recibidos y escuchados por funcionarios del gobierno de Morena, para que un encuentro entre diputados y el secretario de Salud, David Kershenobich, terminara en una especie de “teléfono descompuesto” y acusaciones de “mentirosos y manipuladores” en contra de legisladores del PAN. El panista Éctor Ramírez salió a decir que en la reunión privada el secretario aceptó que hay “fallas” en el diseño del IMSS-Bienestar y que pronto vendrá “una reforma”. Pero el diputado morenista Pedro Zenteno, presidente de la Comisión de Salud, transmitió el enojo del secretario, dijo, y desmintió al panista y aclaró que eso no fue lo que se comentó, y que los diputados azules buscan “confundir a la opinión pública y mienten sobre el contenido de la reunión”. “No hubo admisión de fracaso alguno”, sostuvo. ¿A quién le creemos?