La certeza de Edgar en Hacienda

Desde el mes de febrero, cuando el pesimismo inundaba los círculos de análisis económico, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, ratificó las previsiones de un mayor crecimiento a partir del segundo trimestre. Muchos lo descalificaron, señalando que esa visión era simplemente porque así convenía al gobierno. Ahora que los datos económicos están marcando un cambio significativo en el segundo trimestre del año, indicando un crecimiento superior al previsto y una inflación menor a la anticipada, no puede menos que reconocerse que el trabajo discreto, pero eficaz y preciso del secretario Amador, es uno de los factores que ha permitido esos buenos resultados económicos. Algunos tienen que presumir los resultados que dicen obtener, otros dejan que estos hablen por sí solos, es el caso del titular de Hacienda.

Layda, “lastimada” y “traicionada” por su sobrino

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se deslindó de la aspiración de su sobrino Gerardo Sánchez Sansores a la gubernatura de la entidad, luego de que éste se registró el lunes en el proceso interno de Morena. La mandataria dijo que lo que empezó como chiste se convirtió en una obsesión para su sobrino y se dijo desconcertada, lastimada y hasta traicionada: “Cuando el puñal te lo clavan en tu casa, eso duele mucho, te cuesta mucho trabajo comprenderlo”. Sansores dijo esperar que su sobrino recapacite y aporte a la unidad no de Morena, ¡sino a la familiar!

Morenistas, ya en campaña; la inseguridad puede esperar

Casi dos años se tardaron en instalar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, y el día de su instalación, su presidente solicitó licencia y abandonó la misión. El flagelo de la inseguridad y la violencia en el país pueden esperar, pero no las aspiraciones del senador de Morena Eugenio Segura Vázquez, quien dejó ya su escaño y la presidencia de la Bicameral para correr a registrarse en la contienda interna de su partido por la gubernatura de Quintana Roo. Primero lo primero, ¿no?

The Beatles en Palacio

Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a sus 64 años y lo hizo al ritmo de I’m Sixty Four, de The Beatles. Es la primera vez que suena en La Mañanera una pieza en inglés, pues aunque AMLO inició aquello de ilustrar con música algunas frases o momentos siempre fue con canciones en español. No solo resaltó ese detalle sino que ahora el equipo de comunicación no la hizo pasar por el bochornoso momento de tener que partir un pastel traído por Lord Molécula, como ocurrió hace un año. Dejen lo ridículo que era aquel postre, decorado con caritas de este sujeto, sino que aparte estaba congelado al grado de que a la presidenta se le rompió el cuchillo.

Morena y su “vacuna” contra el “péndulo” de la ultraderecha

Frente al “péndulo político de la ultraderecha” que ha “oscilado de manera radical” en América Latina, el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, celebró que “ya hay una vacuna” para México. No quiso afirmar que exista un “hartazgo” contra la izquierda, pero sí alertó que “ahí están los casos de Argentina, Chile, Bolivia y Perú, donde nadie puede negar que la ultraderecha está avanzando”. Y la “vacuna” para México es, dijo, su reforma contra la injerencia extranjera en sus procesos electorales, ya no lo podrá hacer Estados Unidos. “Ya es letra viva, es derecho vigente y es derecho positivo”.