¿Peso se ‘descarrilará’ ante el dólar al cierre de 2025? Así va a quedar según el Paquete Económico 2026

El precio del dólar cerrará cerca de los 20 pesos este año, esto según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en el Paquete Económico 2026 estimó que la moneda mexicana se debilitará frente al billete estadounidense respecto al valor de inicios de septiembre.

De acuerdo con los datos del Paquete Económico, se estima que el precio del dólar sea de 19.9 pesos al cierre de este año, así como un tipo de cambio de 18.9 unidades por dólar para finales de 2026.

Luego de un año de altibajos en los que el dólar coqueteó con los 21 pesos mexicanos, y de que el año pasado la moneda mexicana tropezara entre junio y diciembre tras las amenazas de la reforma al Poder Judicial, la mayoría de Morena en el Congreso y el triunfo electoral de Trump, el tipo de cambio cerrará con una diferencia de casi 80 centavos respecto al año pasado.

En las previsiones de Hacienda, dadas a conocer en abril pasado, el pronóstico era de 20 pesos por dólar al cierre de este año, así como de 19.7 por ciento al cierre de 2026.

Pese a la actualidad del tipo de cambio, que a inicios de septiembre se mantiene cerca de los 18.65 pesos por dólar, la previsión de la encuesta Banamex proyecta que, tanto el banco como empresarios y el Banco de México (Banxico) mantienen un pronóstico de que volverá a romper el techo de las 19 unidades por billete verde.

Los datos más recientes de la encuesta Banamex sobre el precio del dólar en México son estos:

Banamex: 19.3 pesos al cierre de 2025 y 20 pesos para 2026.

Encuesta Citi México: 19.5 pesos al cierre de 2025 y 20.2 pesos para 2026.

Banxico: 20 pesos al cierre de 2025 y 20.5 pesos para 2026.

Incluso las previsiones de Banamex y empresarios son más optimistas que las de Hacienda.

A la espera de que en octubre próximo México se enfrente a una nueva embestida arancelaria de Estados Unidos, esto tras una pausa a los aranceles en julio pasado, el peso mexicano aún podría moverse según los mercados, así como el fortalecimiento o debilitamiento del dólar según las decisiones del gobierno de Donald Trump.

Las ventajas del peso frente al dólar al cierre de 2025 y en 2026

Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero, explicó a finales de julio que existen cuatro factores por los que el peso mexicano prevé un mejor cierre de año contra el dólar respecto a 2024.

El primero de ellos es el debilitamiento del dólar, esto debido al plan fiscal de Estados Unidos, así como las polémicas recientes como el despido de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, y la posible baja en las tasas de interés, ahora que Trump tiene mayoría en el banco central.

El segundo aspecto sería el acuerdo comercial que se espera en las próximas semanas entre México y Estados Unidos, que si resulta favorable, dejaría aranceles “marginales”, según Enrique Quintana, lo que implica un impacto menor sobre el peso.

Para el tercer punto juegan factores internos, como la disciplina fiscal del Gobierno de Claudia Sheinbaum para reducir el déficit público y de paso el nuevo ‘rescate’ a Pemex, lo que habla de una política fiscal prudente.

Finalmente, el cuarto punto es la autonomía y estabilidad de Banxico, lo que hace que el banco central tenga consenso, y que de paso los recortes a la tasa de interés no sean tan drásticos y con ello se fortalezca el peso.