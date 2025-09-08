Peso ‘roba’ centavos al dólar en día de entrega del Paquete Económico 2026: ¿Cuánto avanza?

El Paquete Económico 2026 también incluirá una actualización sobre en cuánto cree el Gobierno que estará el tipo de cambio al cierre de este año y en 2026

El peso mexicano abre con ganancias ante el dólar ante la perspectiva de una política económica más flexible de la Reserva Federal, que se reunirá la próxima semana.

“La apreciación del peso ocurre a la par del debilitamiento del dólar pues el mercado está especulando que la Reserva Federal podría recortar la tasa de interés hasta en tres ocasiones de 25 puntos base cada una antes de que termine el año”, apuntó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿Cuánto se aprecia el peso ante el dólar HOY?

El peso gana al dólar 0.39 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 19.64 unidades, 7 centavos menos con respecto al cierre del viernes 5 de septiembre.

El índice dólar (dxy) que mide la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados, baja 0.23 por ciento a los 97.53 puntos, mientras que el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cede 0.22 por ciento hacia las mil 199.55 unidades.

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 19.12 pesos cada uno, según los datos publicados por el demandado banco Banamex.

¿Qué monedas se aprecian más ante el dólar?

Entre las divisas más apreciadas se encuentran el dólar neozelandés con 0.83 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.71 por ciento; la corona noruega con 0.59 por ciento; el dólar australiano con 0.55 por ciento, y el franco suizo con 0.54 por ciento.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.06 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.72 por ciento.

Gobierno entrega el Paquete Económico 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum entregará este lunes 8 de septiembre su segundo Paquete Económico, en el que adelantó que habrá reformas para combatir a los ‘factureros’ y se ‘apretarán más las tuercas’ para que las Aduanas suban su recaudación.

“Estas dos acciones nos van a permitir todavía disminuir la evasión fiscal”, enfatizó en su ‘mañanera’ de este lunes 8 de septiembre.

No obstante, remarcó, el Paquete Económico 2026 no incluye ningún nuevo impuesto ni reformas fiscales.