¿Qué banco en México vende el dólar más barato HOY lunes 8 de septiembre?

Así cotiza el dólar en bancos de México durante este lunes 8 de septiembre.

El tipo de cambio del dólar es de interés para quienes realizan transacciones en moneda extranjera, ya sea para viajes, importaciones o simplemente para inversión.

Este lunes 8 de septiembre, el precio del dólar va a la baja ante la perspectiva de recortes en la tasa de la Fed.

¿Te has preguntado cuál es el banco que ofrece la mejor tasa para comprar dólares? El Financiero hizo una comparativa entre algunas de las instituciones financieras más destacadas.

¿Cómo se comporta el tipo de cambio del dólar en México HOY

De acuerdo con Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en las 18.65 unidades, 5 centavos menos con respecto al cierre oficial del pasado viernes 5 de septiembre.

“La apreciación del peso ocurre a la par del debilitamiento del dólar pues el mercado está especulando que la Reserva Federal podría recortar la tasa de interés hasta en tres ocasiones de 25 puntos base cada una antes de que termine el año”, apuntó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

Comparativa de precios del dólar en diferentes bancos

Los precios del dólar varían significativamente entre las distintas instituciones financieras. A continuación, se presenta un resumen de las tasas promedio en algunos bancos destacados:

A la venta

Banamex: 19.12 unidades.

Banco Azteca: 19.14 unidades.

Banorte: 19 unidades.

BBVA: 18.94 unidades.

A la compra:

Banamex: 18.08 unidades.

Banco Azteca: 17.65 unidades.

Banorte: 17.50 unidades.

BBVA: 17.81 unidades.

¿Dónde comprar el dólar de manera más económica?

Si tu objetivo es comprar dólares al mejor precio, es importante que compares las tasas de diferentes bancos y casas de cambio. Aquí te ofrecemos algunas recomendaciones:

Bancos: Generalmente, las instituciones bancarias permiten la compra de hasta 4 mil dólares si eres cliente. Sin embargo, las tasas pueden ser más altas comparadas con casas de cambio.

Casas de cambio: Suelen ofrecer mejores tasas que los bancos, pero es esencial verificar las comisiones que aplican. El límite de compra en casas de cambio suele ser de mil 500 dólares.

Plataformas en línea: Algunos bancos y casas de cambio ofrecen la opción de compra en línea, facilitando el proceso.

¿Qué factores influyen en el tipo de cambio del dólar?

El tipo de cambio está influenciado por múltiples factores, entre ellos:

Decisiones de la Reserva Federal: Las expectativas de cambios en las tasas de interés en Estados Unidos impactan directamente en el valor del dólar. En este momento, se especula que la Reserva Federal podría reducir las tasas en las próximas semanas, lo que podría fortalecer el peso mexicano.

Datos económicos de Estados Unidos: Recientemente, se reportó una creación de solo 22,000 empleos en agosto, lo que ha generado inquietudes sobre la fortaleza de la economía estadounidense.

Factores políticos: Las decisiones políticas y económicas del presidente Donald Trump, también pueden influir en el tipo de cambio.