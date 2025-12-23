Sheinbaum habla del desplome del avión de la Marina en Texas: ‘En 10 minutos se perdió la comunicación’

Claudia Sheinbaum habló sobre el 'avionazo' de la Marina en Galveston, Texas. (Foto: Especial El Financiero)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas por el desplome de una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar), la cual cayó durante una misión médica humanitaria en las inmediaciones de Galveston, Texas, en Estados Unidos, donde murieron al menos cinco personas.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria lamentó lo ocurrido y pidió esperar los resultados del análisis de la caja negra del avión, que ayudaba a Michou y Mau en traslado de paciente, para conocer las causas del siniestro, que dejó además a una persona no localizada y dos sobrevivientes rescatados con vida.

“Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban, muy triste lo que pasó”, señaló Sheinbaum, quien subrayó que la investigación técnica será clave para esclarecer los hechos.

La presidenta indicó que, desde el primer momento, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, trabaja en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con autoridades estadounidenses para atender a los afectados y brindar apoyo consular.

“Hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome”, afirmó.

¿Qué sabemos del desplome del avión de la Marina en Galveston, Texas?

De acuerdo con la información que brindó la presidenta Sheinbaum, la aeronave ya había llegado a la zona de Galveston cuando se perdió la comunicación con el avión durante un lapso aproximado de “10 minutos”, tras lo cual se reportó el accidente.

“Ya había llegado a Galveston, el avión, incluso pensaron que había aterrizado y después ya supieron que había un accidente, fueron como 10 minutos que perdieron comunicación con la aeronave”, detalló la mandataria en su conferencia de prensa.

La Semar informó que en el avión viajaban ocho personas —cuatro tripulantes navales y cuatro civiles— y que mantiene coordinación con el Consulado General de México en Houston para los trámites correspondientes, además de continuar las labores de búsqueda de la persona desaparecida.

La aeronave, identificada como un King Air ANX 1209, realizaba una misión de carácter humanitario vinculada al traslado médico especializado dentro del Plan Marina, en coordinación con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la atención de menores con quemaduras severas.