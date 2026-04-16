‘Con las manos en los perfumes’: Detienen a mujer con mercancía sin pagar en Coyoacán

Los policías detuvieron a la mujer, le informaron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, la pusieron a disposición del agente del Ministerio Público. (SSC).

Efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a una mujer que, al parecer, intentó sustraer mercancía con un valor de 54 mil 898 pesos de una tienda departamental ubicada en la alcaldía Coyoacán.

Los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban sus funciones de seguridad y prevención del delito cuando les solicitaron el apoyo en una tienda departamental, localizada en el anillo Periférico Sur, de la colonia Jardines del Pedregal.

Al acudir al establecimiento, los oficiales se entrevistaron con personal encargado del área de Prevención de Pérdidas, quien les informó que tenían retenida a una mujer que intentó sustraer 14 perfumes de diversas marcas, con un valor total de 54 mil 898 pesos, sin realizar el pago correspondiente.

A petición de la afectada, a la probable responsable le realizaron una revisión de seguridad, conforme a los protocolos de actuación policial, tras la cual le hallaron los productos en una bolsa del mismo negocio.

Por lo anterior, los policías detuvieron a la mujer, le informaron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, la pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quién determinará su situación jurídica.

Policías frustran robo a vivienda en Lomas de Chapultepec

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México frustraron un robo a casa habitación en la colonia Lomas de Chapultepec.

Los policías atendieron un reporte de robo en proceso en un inmueble ubicado en la calle Montañas Rocallosas. Un guardia de seguridad privada informó a los agentes que observó a varios sujetos ingresar a una vivienda de la zona, por lo que solicitó apoyo.

La SSC implementó un despliegue operativo en el lugar, donde ubicaron a dos probables responsables que intentaron huir al notar la presencia policial.

Al intervenir, los uniformados fueron recibidos con disparos de arma de fuego por parte de los presuntos agresores.