Es vecino de los Vergara: ¿Quién es el senador de Morena que vive en el fraccionamiento más caro de México?

El Fraccionamiento Ayamonte, en Zapopan, Jalisco, se ha convertido en un símbolo del lujo inmobiliario en México. Con casas que superan en promedio los 55 millones de pesos, este desarrollo tiene como residentes a empresarios, figuras públicas y políticos en una de las zonas más exclusivas del país.

Gracias a sus exorbitantes precios, el Fraccionamiento Ayamonte se coloca entre las zonas residenciales más exclusivas de México, junto a San Pedro Garza García, en Nuevo León y Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, de acuerdo con un estudio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Entre los vecinos que habitan este exclusivo fraccionamiento, que además de su alta plusvalía se caracteriza por su privacidad y amenidades de primer nivel, destaca un conocido senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Carlos Lomelí, el senador de Morena que vive en Ayamonte

El senador morenista Carlos Lomelí Bolaños es uno de los habitantes de la colonia Ayamonte, la cual concentra algunas de las propiedades más caras del país, con precios promedio que van de los 30 a los 67 millones de pesos.

Además del legislador del partido guinda, la lista de familias que viven en este conjunto residencial también incluye al exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y Herbert Taylor Arthur, exdirigente estatal del PAN en Jalisco.

La familia del fallecido empresario Jorge Vergara, que es dueña del Club Deportivo Guadalajara (Chivas) también reside en este fraccionamiento.

Así es el fraccionamiento de lujo donde vive Carlos Lomelí

Ayamonte se ubica a un costado del Estadio Akron —que será llamado Estadio Guadalajara durante el Mundial de 2026— y cerca del Bosque de la Primavera. Es un complejo cerrado, con acceso restringido y seguridad privada.

Entre sus amenidades hay un campo de golf de 9 hoyos, casa club con albercas, gimnasio, spa con sauna y vapor, restaurante y terrazas para eventos. Además, cuenta con espacios temáticos dedicados a disciplinas artísticas como cine, música y literatura, así como esculturas de artistas mexicanos en sus áreas comunes.

El lujoso desarrollo fue construido por el corporativo Legorreta + Legorreta, y se promociona por integrar en sus diseños arquitectura y naturaleza, gracias a su cercanía con el Bosque de la Primavera.

El preocupante encarecimiento de las rentas en Jalisco

El nivel de precios en este tipo de desarrollos forma parte de una tendencia más amplia en el estado. Según el citado estudio del ITESO, el valor de la vivienda en Jalisco ha crecido 124.5 por ciento desde 2017, por encima del promedio nacional.

Este aumento también se refleja en las rentas de la entidad: actualmente, una familia necesita ingresos superiores a 30 mil pesos mensuales para poder alquilar una vivienda en la entidad.

“El costo promedio de la renta en la entidad es de 29 mil 457 pesos mensuales, el sexto más alto a nivel nacional. El precio promedio de venta de una casa en Jalisco es de 7.4 millones de pesos, la cuarta cifra más alta del país solo por detrás de Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México.”, señala el estudio.

Dicho fenómeno ha provocado que miles de personas opten por salir de Guadalajara en la última década ante la dificultad de acceder a vivienda, mientras que la compra de propiedades en zonas exclusivas se ha consolidado como una inversión que sigue presionando los precios al alza.