¿El presunto tirador de la Atlxcayotl, en Puebla, trabaja en la Federación Mexicana de Dominó? Esto sabemos

Rafael ‘N’ fue detenido este martes 14 de julio por las autoridades de Puebla por ser el presunto responsable de disparar contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl. [Fotografía. Shutterstock, Fiscalía de Puebla]

La detención del empresario español Rafael ‘N’, señalado como presunto francotirador de Atlixcáyotl, en Puebla, provocó que su nombre se vinculara en redes sociales con la Federación de Dominó de la República Mexicana (FDRM).

La confusión surgió porque Rafael ‘N’ aparece en fotografías, videos y publicaciones relacionadas con torneos nacionales de dominó, además de haber promovido algunos campeonatos celebrados en Puebla, lo que llevó a algunos usuarios a afirmar que formaba parte del organismo deportivo.

En un comunicado publicado en su página oficial, la Federación de Dominó aclaró que Rafael ‘N’ únicamente asistía y participaba en competencias organizadas por el organismo, y negó que formara parte de su estructura o que desempeñara algún cargo dentro de la institución.

En el documento, el organismo afirmó que “no tiene relación alguna con Rafael ‘N’, más allá de su asistencia en distintos eventos deportivos organizados por la Federación”, con lo que descartó que el empresario formara parte de su estructura institucional.

De igual forma, señaló que se deslinda de cualquier situación ajena a su labor institucional y reiteró su compromiso con el crecimiento del dominó federado en México, bajo principios de ética, transparencia y responsabilidad.

De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, Rafael 'N' estaría involucrado en al menos 10 ataques sobre la Vía Atlixcáyotl. (Cuartoscuro)

¿Por qué se relaciona a Rafael ‘N’ con el caso de la Vía Atlixcáyotl?

Rafael ‘N’ fue detenido la madrugada del 14 de julio, durante un operativo realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, en un inmueble ubicado en San Andrés Cholula.

Las autoridades lo identifican como el presunto responsable de una serie de ataques armados registrados desde enero de 2026 contra automovilistas que circulaban por la Vía Atlixcáyotl y el Periférico Ecológico, hechos que generaron alarma entre los habitantes de la zona, debido a que los disparos aparentemente eran realizados de manera aleatoria contra vehículos en movimiento.

De acuerdo con la Fiscalía, el empresario está vinculado con al menos 10 ataques; por estos hechos se abrieron diversas carpetas de investigación por lesiones y tentativa de homicidio.

Durante el operativo para ejecutar la orden de cateo y aprehensión, la Fiscalía informó que Rafael ‘N’ presuntamente realizó detonaciones contra agentes ministeriales antes de ser detenido, por lo que también se abrió una investigación por estos hechos.

En los cateos, las autoridades aseguraron armas de fuego —entre ellas una pistola semiautomática, un rifle y una escopeta—, cartuchos útiles y un vehículo sin placas que habría sido utilizado en los ataques. Además, en un segundo inmueble se localizaron más armas, municiones, equipos de cómputo y dinero en efectivo.

Hasta el momento, Rafael ‘N’ es considerado presunto responsable; su situación legal se definirá conforme avance el proceso judicial.

¿Quién es Rafael ‘N’, el presunto tirador de Vía Atlixcáyotl?

El presunto tirador de Atlixcayotl es un empresario de origen español que desarrolló parte de su trayectoria en Puebla, con actividad en sectores como el farmacéutico, la biotecnología y el diagnóstico médico.

Diferentes reportes lo vinculan con empresas de servicios de salud y tecnología, además de su participación en iniciativas empresariales orientadas a la inversión entre México y España.

En el ámbito deportivo, mantenía presencia en competencias de dominó organizadas por la Federación de Dominó de la República Mexicana (FDRM). En publicaciones oficiales aparece como participante de campeonatos nacionales, representando a Puebla y, en algunos casos, como promotor de torneos realizados en la entidad.

Su exposición en redes sociales y en materiales de difusión de estos eventos, donde aparece en fotografías y videos, derivó en versiones que lo señalaban como integrante de la Federación.

Con base en la información disponible, el vínculo de Rafael ‘N’ con la FDRM se limita a la participación en competencias y a la promoción de algunos torneos, lo que explica su presencia en el entorno del dominó federado sin que ello implique una relación institucional.

Actualmente, la Federación es encabezada por Armando Carrara Rosales como presidente; Edgar Hiram Ortega Mejía como vicepresidente de Normatividad; Sergio Alberto Arechiga Chollet como vicepresidente de Administración y Finanzas; y Adolfo Garza Acevedo como secretario.