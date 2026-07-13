Conservación en África: por qué el desarrollo de las comunidades se ha vuelto clave para proteger la biodiversidad

Durante décadas, la conservación en África se centró principalmente en proteger la fauna silvestre y los grandes espacios naturales. Sin embargo, organizaciones dedicadas a la preservación ambiental han comenzado a incorporar un nuevo elemento en sus estrategias: el desarrollo de las comunidades que habitan alrededor de las áreas protegidas.

El objetivo es que la conservación genere beneficios económicos y sociales para la población local, de manera que ésta se convierta en un actor activo en la protección de los ecosistemas.

Ese es el modelo que impulsa Singita, empresa especializada en turismo de conservación, que trabaja en Sudáfrica, Tanzania, Zimbabwe y Rwanda mediante programas enfocados en educación, capacitación, emprendimiento y generación de empleo.

“Las alianzas con las comunidades solo funcionan si nuestro compromiso con ellas es tan profundo que confían en que preservar esta tierra también está en su propio interés”, señala Luke Bailes, fundador y presidente ejecutivo de Singita.

Educación y empleo como herramientas de conservación

Uno de los pilares de la estrategia consiste en ampliar el acceso a la educación y al desarrollo de habilidades profesionales.

A través de organizaciones y fondos vinculados a las reservas donde opera, Singita participa en programas que incluyen educación para la primera infancia, formación ambiental, aprendizaje digital, apoyo académico y capacitación técnica.

En Sudáfrica, estas iniciativas se desarrollan mediante el Singita Lowveld Trust, organización sin fines de lucro que trabaja con comunidades vecinas para fortalecer la educación, impulsar el emprendimiento y mejorar las oportunidades de inserción laboral para los jóvenes.

La capacitación también se extiende al sector turístico mediante las Singita Community Culinary Schools, escuelas que ofrecen formación profesional en gastronomía y hospitalidad a jóvenes de comunidades cercanas a las reservas.

El programa comenzó en Sudáfrica y posteriormente se expandió a Tanzania y Rwanda, con el propósito de facilitar el acceso a empleos dentro de la industria turística y hotelera.

Singita (ROSS COUPER)

Alianzas locales para fortalecer la conservación

La estrategia también contempla alianzas con organizaciones locales que desarrollan proyectos comunitarios ligados a la protección ambiental.

En Tanzania, el Grumeti Fund impulsa programas de educación, desarrollo empresarial y capacitación para habitantes del ecosistema occidental del Serengeti, además de proyectos enfocados en crear nuevas oportunidades económicas.

En Zimbabwe, el Malilangwe Trust combina la protección de la vida silvestre con programas dirigidos a las comunidades, entre ellos iniciativas de educación ambiental, capacitación para docentes y esquemas de nutrición escolar que benefician diariamente a miles de estudiantes.

En Rwanda, las acciones incluyen proyectos para ampliar el acceso al agua, fortalecer los servicios de salud, mejorar la infraestructura comunitaria y generar nuevas alternativas de ingreso para las familias que viven cerca de las áreas naturales protegidas.

Mujeres y jóvenes, entre las prioridades

Otra de las líneas de trabajo se centra en el desarrollo de mujeres y niñas.

Como parte de esta estrategia se llevará a cabo una nueva edición de Serengeti Girls Run, iniciativa que busca fomentar el liderazgo y el empoderamiento femenino, además de recaudar apoyo para programas educativos dirigidos a niñas de las comunidades que rodean el ecosistema del Serengeti.

La organización considera que este tipo de proyectos contribuye a formar nuevas generaciones de líderes locales y fortalece la relación entre las comunidades y los esfuerzos de conservación.

De acuerdo con Singita, la protección de los ecosistemas africanos depende no solo del manejo de la vida silvestre y de las áreas naturales, sino también de que las poblaciones cercanas encuentren beneficios tangibles derivados de su conservación, mediante oportunidades de educación, empleo y desarrollo económico.