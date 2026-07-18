Violencia en Zacatecas no para: Asesinan a Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde de Sombrerete

“Siempre encontraba la manera de ayudar, de tender la mano a quien lo necesitaba, de apoyar a instituciones, comunidades y causas con un corazón inmenso. Hizo el bien sin esperar nada a cambio, y ese será el recuerdo que permanecerá para siempre”, expuso el hermano del exalcalde de Sombrerete. (Facebook de Gerardo Castrejón).

Ignacio “Nacho” Castrejón Valdez, exalcalde de Sombrerete y empresario constructor, fue localizado sin vida la mañana de este sábado a un costado de la carretera federal 45, en el tramo Sain Alto-Sombrerete, a la altura del entronque hacia la comunidad de Santa Anita, Zacatecas.

Versiones preliminares señalan que horas antes fue sustraído de su domicilio por un grupo de hombres armados, aunque hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas no ha emitido información oficial sobre las circunstancias del crimen ni sobre las líneas de investigación.

El hallazgo fue reportado por automovilistas que circulaban por la zona, lo que derivó en la movilización de corporaciones de seguridad y personal de servicios periciales.

Posteriormente, familiares y diversos actores políticos identificaron públicamente a la víctima como el exalcalde de Sombrerete.

La muerte de Castrejón Valdez fue confirmada por su hermano, Gerardo Castrejón, mediante un mensaje difundido en redes sociales, en el que recordó su trayectoria personal y el legado que dejó entre su familia y la comunidad.

“Mi hermano Nacho fue mucho más que un empresario o un servidor público. Fue un hombre de familia, un hermano que supo convertirse en un ejemplo para todos nosotros. Para muchos fue un segundo padre, un guía y un apoyo incondicional”, escribió.

En la publicación, también destacó su vocación de servicio.

“Siempre encontraba la manera de ayudar, de tender la mano a quien lo necesitaba, de apoyar a instituciones, comunidades y causas con un corazón inmenso. Hizo el bien sin esperar nada a cambio, y ese será el recuerdo que permanecerá para siempre”, expuso.

Tras conocerse el fallecimiento, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, lamentó la muerte del exalcalde mediante una publicación en redes sociales.

“Su pérdida causa un profundo impacto e indignación”, señaló el edil, al expresar sus condolencias a familiares, amistades y personas cercanas a Castrejón Valdez.

El asesinato de Castrejón Valdez ocurrió el mismo día en que la Fiscalía General de Justicia del Estado localizó los cuerpos sin vida de 10 personas en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, informó el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Tras esos hallazgos, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo para ubicar a los responsables y reforzar la seguridad en la región.

Castrejón Valdez fue presidente municipal de Sombrerete y posteriormente continuó su actividad como empresario constructor.

Hasta la tarde de este sábado, la Fiscalía de Zacatecas no había confirmado la identidad ni informado oficialmente sobre las circunstancias específicas de su homicidio ni sobre posibles personas detenidas relacionadas con este caso.