Kenia López pide investigar a políticos ligados al narco: ‘Seguir encubriendo es tapar una realidad’

Ante los señalamientos en contra de políticos mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado y su entrega voluntaria para cooperar en las indagatorias que realiza Estados Unidos, el Estado mexicano está obligado a investigar y sancionar a los servidores públicos sin importar su color y militancia, afirmó la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López.

“Si de verdad queremos hablar de soberanía, debe obligarnos a investigar y a sancionar a los políticos ligados con el narcotráfico, más allá de su militancia partidista o si forman parte o no del mismo partido que hoy gobierna”, expresó.

Advirtió que “seguir encubriendo y estar tapando una realidad es dañino para el país”, al reprochar que “es inaceptable que, habiendo señalamientos y habiendo claridad de componendas, de alianzas, de vínculos con los cárteles, no haya una investigación objetiva, una sanción ni nada que dé certeza a los propios mexicanos. Eso es la soberanía”.

Insistió en que, si de verdad se lucha por la defensa de la soberanía, se debe mostrar y garantizar que “tengamos la posibilidad de que una fiscalía federal y las fiscalías estatales funcionen, que investiguen y que sancionen”.

Por su parte, la vicecoordinadora del PAN en el Palacio Legislativo, Paulina Rubio, planteó que “la presidenta Claudia Sheinbaum pregunta ¿por qué confiar más en las instituciones de justicia de otros países? La respuesta es fácil, porque la de México la pintaron de guinda”.