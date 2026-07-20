Ni quién les crea

Aquí, el orden de los factores sí altera el producto.

No se puede creer al gobierno cuando jura que es mera justicia el detener a un exgobernador panista, esposarlo, exhibirlo –tanto con imágenes de la aprehensión como con la típica de “fichado”– y acusarlo mediáticamente de huachicolero mayor.

Si quería credibilidad, antes, ese mismo régimen, debió…

…interesarse por hacer que las máximas autoridades de Segalmex declararan por la pérdida (es un decir) de miles de millones de pesos del presupuesto de una instancia que, por si hace falta decirlo, tiene por propósito proveer bienes a los más pobres. La chicanada que en su momento hicieron a Rosario Robles para indebidamente apresarla mientras averiguaban (es otro decir) La Estafa Maestra fue improcedente, mas ilustró hasta dónde estuvieron dispuestos a llegar contra una adversaria, mientras a Ignacio Ovalle hasta nueva chamba le daban. Si la FGR de Ernestina Godoy no devuelve a los mexicanos lo que en el obradorismo desapareció en Segalmex, ni castiga a los de mero arriba, Ernesto Ruffo está más cerca de la categoría de preso político que de huachicolero.

…demostrar que Rubén Rocha y Enrique Inzunza, gobernador y senador acusados en Estados Unidos de delitos ligados al narcotráfico, sí son investigados: la justicia guinda administró un supuesto interrogatorio (por su propia duración de apenas unas horas no hay forma de creer que fue aplicado un cuestionario exhaustivo), mientras la sociedad de Sinaloa está ayuna de información sobre otras diligencias ministeriales. La Fiscalía de Ernestina no ha demostrado ser, pues, imparcial: mima a Rocha, a Inzunza, etcétera, al tiempo que no se interesa por las negociaciones que emprendió Marina del Pilar Ávila, quien cobra como gobernadora de Baja California a la par de ofrecer a terceros información de las mesas de seguridad. Si ese potencial trueque no interesa a Omar García Harfuch, cómo creerle al secretario de Seguridad que su lucha es total, caiga quien caiga; imposible: esa misión harfuchista hoy está inscrita en la politiquería que ve en Ruffo a una gran presa, y en Marina apenas una compañera acaso demasiado lenguaraz.

…tener muy presente que Tabasco fue un infierno el sexenio pasado. Si hoy no lo es tanto, y ojalá la paz se consolide en ese estado y en todos, se debe acreditar el mérito a la política de seguridad de Claudia Sheinbaum. Pero no hay seguridad sin combate a la impunidad. En los peores años de violencia tabasqueña mandó en la policía quien hoy está en un penal de alta seguridad acusado de ser al mismo tiempo cabeza policiaca y líder criminal. Hay que pensar que el pueblo es tonto para tratar de explicar que nada tiene que decir, a la opinión pública y a los investigadores de la FGR, quien como gobernador abrió las puertas de la policía a La Barredora. El senador morenista Adán Augusto López nunca padeció a los sagaces (es un decir más) Sherlock Holmes de Alejandro Gertz y Godoy, que ahora dicen que tienen armadísimo el mayor caso de huachicol en México y que lo presidía ni más ni menos que un septuagenario que ni huyó a Paraguay (como Hernán Bermúdez, el jefe de la policía y de La Barredora) ni tiene fuero como el exgobernador López Hernández.

¿Cuántos casos más dignos de una investigación exhaustiva ocurrieron desde 2018 antes de que, en un sabadazo en jueves, el gobierno que prometió que no sería como el viejo PRI procediera, sin rubor, a detener a un opositor por presuntos delitos de huachicol, mientras el exsecretario de Marina, para cerrar con otro ejemplo, come en restaurantes de lujo sin inmutarse por tener que aclarar en un Ministerio Público cómo fue que no supo (sí supo) que sus sobrinos (cercanos) eran (según la propia FGR) huachicoleros y, en una de esas, hasta asesinos (según denuncias y audios)?

Si, y solo si, hubieran investigado a los señalados en el caso Carmona, a Marina del Pilar, a Adán Augusto, a Ovalle, a Cuauhtémoc Blanco y a tantos otros antes de detener a Ernesto Ruffo, en una de esas podrían exigir el beneficio de la duda. No lo hicieron –como era obvia obligación– en su momento. Hoy ni quién les crea.