CNTE marcha HOY a la Segob en CDMX: ¿Qué calles cerrará la movilización este viernes?

CNTE marchará del Ángel de la Independencia a Gobernación: rutas y afectaciones viales. (Cuartoscuro)

El Ángel de la Independencia pasará de ser el escenario de los festejos por la victoria de México sobre Corea del Sur a convertirse en el punto de concentración de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El magisterio se dio cita este viernes 19 de junio para marchar y conmemorar los actos de represión ocurridos hace 10 años en Asunción Nochixtlán, Oaxaca.

En aquella ocasión, integrantes de la CNTE en Oaxaca salieron a manifestarse para exigir la derogación de la reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto —demanda que mantienen hasta la fecha—; sin embargo, acusaron a autoridades federales y estatales de cometer crímenes de lesa humanidad contra el magisterio.

No se descarta que los docentes realicen otros bloqueos y recortes a la circulación en distintos tramos de vialidades importantes de la capital del país.

Además, la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial considera posible la incorporación de más secciones de la CNTE a la movilización.

¿A qué hora será la marcha de la CNTE?

Este viernes, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentrarán a partir de las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia.

Los manifestantes exigen justicia para las víctimas y sus familias.

Posteriormente, partirán con dirección a la Secretaría de Gobernación, ubicada en la calle Abraham González, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 11:00 horas, se prevé que la Comisión Negociadora de la CNTE participe en una mesa de diálogo con autoridades federales en la Secretaría de Educación Pública (SEP), situación que podría generar afectaciones viales sobre avenida Universidad, en la alcaldía Benito Juárez.

‘Todavía estamos a tiempo de cerrar bien el ciclo escolar’: SEP

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, exhortó a los maestros de la CNTE a concluir el ciclo escolar para evitar afectaciones en la trayectoria educativa de los estudiantes.

“Todavía estamos a tiempo de cerrar bien este ciclo escolar. Es importante que niñas, niños y adolescentes no vean interrumpida su trayectoria educativa ni enfrenten afectaciones en su proceso de aprendizaje. Es el momento de regresar a las aulas por el bien de nuestra comunidad educativa”, se lee en un comunicado difundido por la dependencia.

De acuerdo con reportes oficiales, al menos un millón de estudiantes permanecen sin clases debido al paro nacional de la CNTE.

En particular, Oaxaca figura entre los estados con mayores afectaciones, donde 734 mil 54 niñas, niños y adolescentes suspendieron sus actividades escolares.

Hasta el momento, las mesas de negociación no registran avances y el gobierno plantea realizar un sondeo para atender las demandas del magisterio.