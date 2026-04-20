Desacuerdo de Irán con EU ‘destantea’ al peso: ¿Cuánto pierde ante el dólar HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este lunes 20 de abril.

El peso mexicano se deprecia ante el dólar en la sesión de este lunes 20 de abril, ante una mayor demanda por activos refugio por la incertidumbre que rodea el alto al fuego en Medio Oriente.

Irán puso en duda seguir negociando con Estados Unidos debido a que Donald Trump mantuvo el bloqueo a puertos iraníes en el Estrecho de Ormuz. El acuerdo de alto al fuego entre ambas partes vence el próximo martes 21 de abril.

“No existe seriedad por parte de Estados Unidos para avanzar en la vía diplomática”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Entre los puntos en los que no hay acuerdo están el programa nucleaar de Teherán y quién tendrá el control del Estrecho de Ormuz.

Así está el tipo de cambio este lunes 20 de abril

El peso mexicano se deprecia 0.17 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.34 unidades, 3 centavos más con respecto al cierre del viernes 17 de abril.

“El peso mexicano cede terreno y se ubica en el 4° lugar entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar. El tipo de cambio inició la sesión con tendencia alcista, a medida que las renovadas tensiones geopolíticas en Medio Oriente impulsaron la demanda por dólares como activo de refugio”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.04 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.01 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.26 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.87 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas se encuentran el won surcoreano con 0.86 por ciento; el shekel israelí con 0.72 por ciento; el peso chileno con 0.27 por ciento; el dólar australiano con 0.22 por ciento, y la rupia india con 0.21 por ciento.

Con información de Bloomberg y Valeria López