España y Brasil crean bloque anti-Trump: ‘Mientras unos abren heridas, nosotros queremos cerrarlas’

Pedro Sánchez y Lula da Silva encabezan un bloque a favor de la democracia y en contra de la violaciones de EU y los bloques reaccionarios.

España y Brasil firmaron una serie de acuerdos en la primera cumbre bilateral entre Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva, en un intento del líder español por forjar una alianza para contrarrestar al presidente estadounidense Donald Trump.

“La relación entre España y Brasil va mucho más allá de lo estrictamente bilateral”, declaró Sánchez a la prensa tras la firma de 15 acuerdos que abarcan áreas como minerales críticos, telecomunicaciones e inteligencia artificial. “La paz y los valores que la sustentan están siendo atacados por una ola reaccionaria”, afirmó, y añadió que “mientras otros abren nuevas heridas, nosotros queremos cerrarlas y sanarlas”.

La reunión con Brasil marcó el inicio de dos días de conversaciones en Barcelona, ​​donde Sánchez recibe a una docena de jefes de Estado y de Gobierno en un intento por posicionar a la ciudad española como un centro de resistencia a Trump y un resurgimiento de la izquierda política.

También asistirán a los eventos líderes como la presidenta Claudia Sheinbaum, y sus homólogos de Sudáfrica, Colombia y Uruguay, quienes intervinieron el sábado.

Los participantes comparten la oposición a la guerra en Irán y a lo que consideran una política exterior intervencionista de Estados Unidos al margen de las instituciones internacionales que, según afirman, han demostrado ser ineficaces.

“Entiendo perfectamente cuando dices ‘No a la guerra’”, dijo Lula junto a Sánchez. “La ONU está muy debilitada hoy en día. Las naciones que la crearon no la respetan”, añadió. “¿Por qué han dejado de funcionar las instituciones democráticas?”.

Sánchez busca sumar a estos países a “la necesaria reforma del sistema multilateral”, incluyendo cambios en la ONU para dar mayor voz a los países del Sur Global, como Brasil, afirmó.

El presidente del Gobierno español se ha convertido en uno de los críticos más acérrimos de Trump en la Unión Europea. Fue uno de los primeros líderes en oponerse a la intervención en Irán, que calificó de “ilegal”, y prohibió el uso del espacio aéreo español y de las dos bases aéreas estadounidenses en el país para operaciones de apoyo a los ataques. Trump respondió amenazando con cortar todos los acuerdos comerciales con España.

Esta discrepancia agrava las tensiones surgidas por la negativa del gobierno español a elevar el gasto en defensa al 5 por ciento del producto interior bruto, objetivo que Estados Unidos impuso a sus aliados de la OTAN en la cumbre del año pasado. España fue el único país que no se comprometió con este objetivo, afirmando que no superaría el 2.1 por ciento.

Pedro Sánchez visitó China y esto dijo

El presidente del Gobierno español ya había expuesto su visión de un sistema multilateral en Pekín a principios de esta semana.

En un discurso pronunciado el lunes en la Universidad de Tsinghua, afirmó que “Occidente debe renunciar a parte de sus cuotas de representación en aras de la estabilidad global y la confianza de los países del Sur”.

Un día después, el presidente chino Xi Jinping se hizo eco de esas declaraciones.

España y China deberían “cooperar estrechamente, oponerse al retroceso mundial hacia la ley de la selva y salvaguardar conjuntamente un multilateralismo genuino”, afirmó.

Sánchez está aplicando la misma lógica con China que con los líderes reunidos en Barcelona: reforzar los lazos de la UE con socios económicos y estratégicos más allá de Estados Unidos, que cada vez se percibe más como un aliado menos fiable.

Las áreas de cooperación incluyen el cambio climático, los minerales críticos, la IA y los acuerdos de libre comercio. Lula da Silva y Sánchez celebraron la firma este año —tras dos décadas de negociaciones— del acuerdo Mercosur entre la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En enero, la UE también selló un acuerdo de libre comercio con la India, y la Comisión Europea está negociando la aprobación o actualización de otros, una estrategia que contrasta con la guerra arancelaria emprendida por Trump.

“Cada vez hay menos progresistas”, dijo Lula. “La democracia necesita portavoces internacionales”, pero “nuestro grupo crece porque el mundo necesita esperanza”.