Trump flexibiliza postura sobre psicodélicos: Impulsa terapias con ibogaína para veteranos

Trump instó a los profesionales de la salud presentes en el evento a hacerlo rápidamente. (Foto: EFE)

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para acelerar la investigación y el acceso a psicodélicos utilizados fuera de Estados Unidos para tratar el trastorno de estrés postraumático.

“Con la orden de hoy, nos aseguraremos de que las personas que sufren síntomas debilitantes finalmente tengan la oportunidad de recuperar sus vidas y vivir más felices”, dijo Trump durante una ceremonia en la Oficina Oval el sábado.

¿Qué cambia con la orden ejecutiva de Trump sobre los psicodélicos?

La orden instruye a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos a emitir nuevas directrices para investigadores sobre la ibogaína, un compuesto psicodélico extraído de la planta iboga en África, que se utiliza para tratar depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático en veteranos militares.

Este alucinógeno está clasificado como una sustancia controlada de la Lista I y su uso está prohibido en Estados Unidos.

Aunque la orden no reclasifica el fármaco para uso médico, Trump instó a los profesionales de la salud presentes en el evento a hacerlo rápidamente.

“Estos tratamientos se encuentran actualmente en etapas avanzadas de ensayos clínicos para garantizar que sean seguros y efectivos para los pacientes estadounidenses”, afirmó.

La directiva también contempla una inversión federal de 50 millones de dólares en investigación sobre la ibogaína y abre la posibilidad de que pacientes con enfermedades terminales o graves puedan probar el fármaco bajo la ley “Right to Try”, aprobada durante su primer mandato.

¿Qué se sabe sobre la ibogaína?

Algunos estudios pequeños han mostrado que la ibogaína puede reducir los síntomas de abstinencia a opioides y ayudar en el tratamiento de lesiones cerebrales traumáticas, aunque la evidencia clínica sigue siendo limitada.

Su clasificación ha dificultado considerablemente su estudio en Estados Unidos. Además, se le asocian riesgos médicos importantes, especialmente complicaciones cardíacas.

¿Para qué se usarán los psicodélicos en EU?

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., defensor de las terapias con psicodélicos, señaló que resulta “preocupante” que los veteranos estadounidenses tengan que viajar a México y otros países para acceder a estos tratamientos.

“Esta orden ejecutiva eliminará los obstáculos legales que impiden a investigadores, científicos, médicos y clínicos estudiar adecuadamente estos medicamentos y, cuando corresponda, establecer protocolos para su uso seguro”, afirmó.

A nivel estatal, el impulso ya crece. Legisladores en Texas destinaron recientemente 50 millones de dólares para ensayos clínicos aprobados por la FDA sobre el uso de ibogaína en el tratamiento de la adicción a opioides y el trastorno de estrés postraumático.

Arizona aprobó 5 millones de dólares en financiamiento, mientras que Colorado evalúa ampliar una ley que permite el uso supervisado de psilocibina para incluir la ibogaína. Otros estados como California, Indiana y Mississippi también han abierto la puerta a su investigación.

Durante la administración del expresidente Joe Biden, la FDA rechazó una terapia asistida con MDMA para el trastorno de estrés postraumático propuesta por Lykos Therapeutics, al señalar problemas en la calidad de la investigación y dudas sobre el diseño de los ensayos clínicos.

Uno de los objetivos de la orden de Trump es apoyar a los veteranos militares estadounidenses, quienes “a menudo sufren en mayor medida esta tragedia” del suicidio y las enfermedades mentales graves.

“Durante más de 20 años, ha habido más de 6 mil suicidios de veteranos por año, y la tasa actual es más del doble que la de la población adulta no veterana”, señala la orden ejecutiva.